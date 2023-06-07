Суд ЄС відхилив позов соратника Лукашенка про зняття санкцій

Санкції на Шакутіна наклали після президентських виборів у Білорусі 2020 року

Рада ЄС визнала Шакутіна одним з провідних бізнесменів, які отримували вигоду від режиму Лукашенка

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу залишив чинними санкції проти соратника формального лідера Білорусі Олександра Лукашенка – бізнесмена Олександра Шакутіна, який домагався їх скасування. Про це йдеться в пресрелізі суду в середу, 7 червня.

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«Суд відхиляє позов пана Шакутіна і тому залишає чинними обмежувальні заходи, які були застосовані до нього», – зазначено в повідомленні.

Санкції на Шакутіна були накладені після президентських виборів у Білорусі 2020 року. Рада ЄС визнала їх такими, що не відповідають міжнародним стандартам.

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Маючи бізнес-інтереси в галузях будівництва, машинобудування та сільського господарства, Шакутін отримав вигоди від приватизації під час перебування Лукашенка на посаді президента. Крім того, він є членом (або колишнім членом) президії пролукашенківського громадського об’єднання Біла Русь та ради з розвитку підприємництва.

Нагадаємо, Канада запровадить санкції проти російських олігархів, які намагаються втручатися у внутрішні справи Молдови. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула до Осло для участі у неформальній зустрічі НАТО.

До слова, білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Путіну треба було почати війну раніше та жалкує, що у нього нічого не вийшло.

За словами білоруського диктатора, він абсолютно згідний зі своїм колегою Путіним, що війна в Україні розпочалася «задовго до 2014 року».

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На думку самопроголошеного президента Білорусі, керівництво України мало багато варіантів» для того, щоб «люди мирно жили по всій Україні», проте українську владу нібито підштовхнули розпочату війну.