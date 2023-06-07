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Суд ЄС відхилив позов соратника Лукашенка про зняття санкцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд ЄС відхилив позов соратника Лукашенка про зняття санкцій
Санкції на Шакутіна наклали після президентських виборів у Білорусі 2020 року
фото з відкритих джерел

Рада ЄС визнала Шакутіна одним з провідних бізнесменів, які отримували вигоду від режиму Лукашенка

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу залишив чинними санкції проти соратника формального лідера Білорусі Олександра Лукашенка – бізнесмена Олександра Шакутіна, який домагався їх скасування. Про це йдеться в пресрелізі суду в середу, 7 червня.

«Суд відхиляє позов пана Шакутіна і тому залишає чинними обмежувальні заходи, які були застосовані до нього», – зазначено в повідомленні.

Санкції на Шакутіна були накладені після президентських виборів у Білорусі 2020 року. Рада ЄС визнала їх такими, що не відповідають міжнародним стандартам.

Маючи бізнес-інтереси в галузях будівництва, машинобудування та сільського господарства, Шакутін отримав вигоди від приватизації під час перебування Лукашенка на посаді президента. Крім того, він є членом (або колишнім членом) президії пролукашенківського громадського об’єднання Біла Русь та ради з розвитку підприємництва.

Нагадаємо, Канада запровадить санкції проти російських олігархів, які намагаються втручатися у внутрішні справи Молдови. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула до Осло для участі у неформальній зустрічі НАТО.

До слова, білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Путіну треба було почати війну раніше та жалкує, що у нього нічого не вийшло.

За словами білоруського диктатора, він абсолютно згідний зі своїм колегою Путіним, що війна в Україні розпочалася «задовго до 2014 року».

На думку самопроголошеного президента Білорусі, керівництво України мало багато варіантів» для того, щоб «люди мирно жили по всій Україні», проте українську владу нібито підштовхнули розпочату війну.

 

Теги: Білорусь санкції олігархи суд Європейський союз

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