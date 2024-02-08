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Науковиця розповіла, хто переселятиметься в Україну через зміни клімату

Христина Петренко
glavcom.ua
Науковиця розповіла, хто переселятиметься в Україну через зміни клімату
В Україні найкомфортніше через 50-100 років буде жити на Прикарпатті та Поліссі
фото ілюстративне

Кліматичні зміни в Україні не такі катастрофічні, як в полярних і тропічних широтах

Через зміну клімату, найсприятливішими для життя зараз і в найближчому майбутньому є регіони, розташовані в помірних широтах, на рівнинних територіях, подалі від узбереж океанів і морів та гірських масивів. До таких регіонів належить і Україна. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

«Попри значні зміни клімату, які спостерігаються на території нашої країни, вони не такі катастрофічні, як в полярних і тропічних широтах. Тому значна кількість кліматичних біженців, особливо з Азії та Африки, буде намагатись переселитись до нас, що може підвищити соціальну та економічну напругу в суспільстві», – сказала науковиця.

За її словами, в Україні найкомфортніше через 50-100 років буде жити, ймовірно, на Прикарпатті та Поліссі, особливо правобережному.

Як зазначила Балабух, близько 3,5 мільярдів людей, тобто майже половина населення Землі, живуть у регіонах, де наслідки зміни клімату відчуваються дуже гостро. Такі дані подає Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату.

Протягом 1970-2021 років у світі було зареєстровано майже 12 тисяч катастроф, зумовлених екстремальними явищами погоди. Вони призвели до економічних втрат у розмірі 4,3 трлн доларів.

Близько 32,6 мільйона людей були змушені покинути регіони їхнього проживання, які були вражені стихійними лихами – повенями, посухами, тобто стали кліматичними біженцями. Дуже сподіваюсь, що це явище не стане масовим, тому що, зрештою, на нашій планеті не так багато є місць, куди можна втекти від таких небезпек.

Нагадаємо, Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, цьому сприяла антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Раніше повідомлялось, що вчені зафіксували найтепліше літо в Арктиці.

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Теги: вчені населення Україна земля клімат

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