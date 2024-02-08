Науковиця розповіла, хто переселятиметься в Україну через зміни клімату

В Україні найкомфортніше через 50-100 років буде жити на Прикарпатті та Поліссі

Кліматичні зміни в Україні не такі катастрофічні, як в полярних і тропічних широтах

Через зміну клімату, найсприятливішими для життя зараз і в найближчому майбутньому є регіони, розташовані в помірних широтах, на рівнинних територіях, подалі від узбереж океанів і морів та гірських масивів. До таких регіонів належить і Україна. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

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«Попри значні зміни клімату, які спостерігаються на території нашої країни, вони не такі катастрофічні, як в полярних і тропічних широтах. Тому значна кількість кліматичних біженців, особливо з Азії та Африки, буде намагатись переселитись до нас, що може підвищити соціальну та економічну напругу в суспільстві», – сказала науковиця.

За її словами, в Україні найкомфортніше через 50-100 років буде жити, ймовірно, на Прикарпатті та Поліссі, особливо правобережному.

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Як зазначила Балабух, близько 3,5 мільярдів людей, тобто майже половина населення Землі, живуть у регіонах, де наслідки зміни клімату відчуваються дуже гостро. Такі дані подає Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату.

Протягом 1970-2021 років у світі було зареєстровано майже 12 тисяч катастроф, зумовлених екстремальними явищами погоди. Вони призвели до економічних втрат у розмірі 4,3 трлн доларів.

Близько 32,6 мільйона людей були змушені покинути регіони їхнього проживання, які були вражені стихійними лихами – повенями, посухами, тобто стали кліматичними біженцями. Дуже сподіваюсь, що це явище не стане масовим, тому що, зрештою, на нашій планеті не так багато є місць, куди можна втекти від таких небезпек.

Нагадаємо, Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, цьому сприяла антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Раніше повідомлялось, що вчені зафіксували найтепліше літо в Арктиці.