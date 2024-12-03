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Тернополянка зіграла на фортепіано у квартирі, у якій від удару дрона загинув її батько: щемливе відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тернополянка зіграла на фортепіано у квартирі, у якій від удару дрона загинув її батько: щемливе відео
Аліна Ременець зіграла на фортепіано у квартирі, де загинув її батько Віталій Ременець
скріншот відео

Безпілотник забрав життя 45-річного Віталія Ременця

Аліна Ременець із Тернополя зіграла на фортепіано серед руїн квартири, де 2 грудня загинув її батько Віталій Ременець. Щемливе відео оприлюднив міський голова Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у фейсбуці.

«Війна забрала у неї найріднішу людину, але не зламала дух. У її очах – біль втрати. Ця маленька героїня – символ незламності українського народу. Попри страшні випробування, життя продовжується. І звуки піаніно серед руїн – як гімн перемозі людяності над жорстокістю», – написав мер.

Нагадаємо, вночі 2 грудня ворожий дрон влучив у багатоквартирний будинок у Тернополі, що спричинило масштабну пожежу. Безпілотник забрав життя 45-річного Віталія Ременця. Квартира родини згоріла вщент. Дружина Віталія вижила, прикриваючи власним тілом молодшу одинадцятирічну дочку Вероніку.

Ворожий безпілотник забрав життя 45-річного Віталія Ременця. У нього лишилися дружина і дві доньки
Ворожий безпілотник забрав життя 45-річного Віталія Ременця. У нього лишилися дружина і дві доньки
фото з соцмереж

Крім того, сьогодні, 3 грудня, ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Частина міста залишилась без електрики. Згодом електропостачання було відновлено.

Теги: Тернопіль дрон квартира будинок безпілотник війна

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Суспільство

Тернополянка зіграла на фортепіано у квартирі, у якій від удару дрона загинув її батько: щемливе відео
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