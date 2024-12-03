Атака російських дронів на енергооб'єкт: електропостачання на Тернопільщині відновлено

В усіх регіонах України застосовуються погодинні відключення через дефіцит потужності

На Тернопільщині заживили всіх споживачів, які були знеструмлені внаслідок удару ворожого безпілотника по енергетичному об'єкту сьогодні вночі. У всіх областях зараз діють погодинні відключення світла. Про це повідомили в «Укренерго».

«Внаслідок влучання в енергооб’єкт у Тернопільській області – тимчасово знеструмлювались побутові споживачі і критична інфраструктура регіону. Наразі усі споживачі заживлені», – сказано в повідомленні.

За даними «Укренерго», сьогодні, 3 грудня, станом на шосту ранку рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в такий же час попереднього робочого дня – у понеділок.

Вчора, 2 грудня, добовий максимум споживання зафіксовано вранці. Він був на 6% більше, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 29 листопада.

Погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються у всіх регіонах, нагадали енергетики.

Також сьогодні Україна імпортуватиме електрику з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови.

Нагадаємо, сьогодні ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Частина міста залишилась без електрики. Повітряна тривога в місті тривала майже три години.

Також учора, 2 грудня, під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Одлна людина загинула, є поранені.

Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверху та частково третій і четверті поверхи. Є загиблі та важкопоранені.

Триває 1014 день повномасштабної війни. Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.