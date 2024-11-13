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Естонія створить на кордоні з Росією «стіну від дронів»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Естонія створить на кордоні з Росією «стіну від дронів»
Естонія має намір захиститись від ймовірних атак дронів на міста
фото із відкритих джерел

Початок спорудження «стіни від дронів» департамент поліції та прикордонної охорони Естонії запланував на початок 2025 року

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії планує будівництво «стіни від дронів», щоб отримати повну картину, які саме безпілотники літають на кордоні з Росією та у великих містах країни. Про це пише ERR.

Керівниця Бюро прикордонного управління департаменту поліції та прикордонної охорони Іві Калмус зазначила, що Естонія має можливість бачити дрони і при необхідності збивати їх, але цього недостатньо.

«Тут на східному кордоні літали безпілотники з метою контрабанди, і ми чули через ЗМІ про виявлення безпілотників над нашими об'єктами критичної інфраструктури», – сказала Калмус.

За її словами, мета полягає в тому, щоб створити на східному кордоні і в чотирьох великих містах можливість виявлення всіх об'єктів, що низько летять. Калмус зазначила, що для виявлення безпілотників можна використовувати акустичну зв'язок, радіомоніторинг, камери та радари та інші засоби зв'язку та знищення дронів.

Початок спорудження «стіни від дронів» департамент поліції та прикордонної охорони запланував на початок 2025 року.

Уряд зобов'язався підтримати проєкт на суму близько 12 мільйонів євро протягом наступних трьох років. Очікується підтримка з цільових фондів Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно Ханно Певкур оголосив про новий військовий пакет на потреби Сил оборони перед початком зими. До нього, зокрема, увійде уніформа для українських воїнів.

Президент України з міністром оборони обговорили можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та нагальні оборонні потреби. Також йшла мова про допомогу для комплектування нових бригад.

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Теги: дрон безпека безпілотник радари Естонія росія

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