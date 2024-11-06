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Польський віцепрем'єр заявив, що Україна втягує Польщу у війну. Реакція МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польський віцепрем'єр заявив, що Україна втягує Польщу у війну. Реакція МЗС
Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський вважає, що Україна прагне втягнути його країну у війну, вимагаючи збивати російські ракети
фото: РАР

МЗС нагадало, що Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської безпеки

Твердження віцепрем’єр-міністра Польщі щодо нібито бажання України втягнути його країну у війну з Росією є безпідставною. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

«Вважаємо безпідставними твердження віцепрем’єр-міністра - міністра цифровізації Республіки Польща щодо нібито бажання Президента України втягнути Польщу у війну з Росією через збиття російських ракет над територією України.

Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян», – йдеться у заяві.

МЗС нагадало, що Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської безпеки, важливою частиною якої є Польща.

«Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним. Факти свідчать про зворотне: опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі», – додали в МЗС.

Міністерство переконане, що в умовах триваючої російської агресії важливо зберігати та зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Саме на це спрямована політика українського уряду:

«Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету. Розраховуємо на продовження активної взаємодії для наближення перемоги над спільним споконвічним ворогом та відновлення всеосяжного, справедливого та стійкого миру».

Нагадаємо, що віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський вважає, що президент України Володимир Зеленський прагне втягнути його країну у війну, вимагаючи збивати російські ракети. 

Як повідомлялося, двопартійна група американських законодавців звернулася до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі використовувати свою протиповітряну оборону для захисту України, щоб перехоплювати російські ракети.

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Теги: росія Польща війна Володимир Зеленський Україна ракета

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