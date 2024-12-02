Нічна атака дронів на Тернопільщину: рятувальники показали наслідки
Внаслідок атаки загинула одна людина, троє отримали поранення
Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що внаслідок атаки загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали.
Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та два десятки авто.
На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих.
Одна людина загинула, троє постраждалих. ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Тернопіль pic.twitter.com/goEGdMD262— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 2, 2024
ДСНС вкотре закликає не ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Одлна людина загинула, є поранені.
Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверху та частково третій і четверті поверхи. На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати поранених. Готується місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали.
Крім того, вчора вночі ворожий дрон-камікадзе «Шахед» зруйнував приватний будинок у громаді Прилуцького району на Черкащині.
Коментарі — 0