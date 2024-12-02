Нічна атака дронів на Тернопільщину: рятувальники показали наслідки

Внаслідок атаки загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали

Внаслідок атаки загинула одна людина, троє отримали поранення

Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Вибуховою хвилею у Тернополі пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто фото: ДСНС України, Facebook

Повідомляється, що внаслідок атаки загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та два десятки авто.

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На місці атаки дронів працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих фото: ДСНС України, Facebook

На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих.

ДСНС вкотре закликає не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Одлна людина загинула, є поранені.

Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверху та частково третій і четверті поверхи. На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати поранених. Готується місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали.

Крім того, вчора вночі ворожий дрон-камікадзе «Шахед» зруйнував приватний будинок у громаді Прилуцького району на Черкащині.