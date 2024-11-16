Російський Z-блогер Гузенко в СІЗО підписав контракт з Міноборони РФ і їде на війну в Україну

Російський блогер, який сидів у СІЗО, відправляється на війну

Скандальний російський блогер «Тринадцятий», відправляється на війну проти України

Воєнний злочинець воюватиме у складі штурмового підрозділу. Автор провоєнного телеграм-каналу «Тринадцятий» та воєнний злочинець Єгор Гузенко, затриманий у Росії та ув'язнений, підписав контракт з Міноборони РФ і незабаром вирушить на фронт проти України. Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Судовий процес проти Гузенка був припинений, оскільки відповідно до чинного російського законодавства, кримінальне переслідування припиняється, якщо обвинувачений укладає контракт з Міністерством оборони РФ.

Відзначається, що військовий злочинець вже звільнений з-під варти і готується до відправки на фронт, де буде воювати проти України у складі одного з штурмових підрозділів.

Гузенко брав участь у бойових діях проти України з 2014 року в рядах терористичної організації «ДНР». Пізніше, в 2019 році, він воював у Сирії.

На початку 2022 року Гузенко був під слідством у справі про хуліганство, але втік до зони бойових дій в Україні. Він неодноразово закликав до використання ядерної зброї проти України та критикував Міноборони РФ.

До слова, поліція Росії раніше затримали військового блогера Єгора Гузенка, відомого як Тринадцятий. Трапилося це у Новопавлівську прямо на площі під час святкування Дня міста.

У своїх відео Тринадцятий часто критикував дії російського військового керівництва та озвучував реальні втрати окупантів. Він також говорив про «снарядний голод» у армії.

Раніше у Москві поліція затримала зрадника України, «політолога» та блогера, пропагандиста Олександра Семченка з Донецька, який активно підтримує Росію в агресії проти України.