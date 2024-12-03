«Шахед» знову атакував Тернопіль: частина міста без світла

Повітряна тривога в місті тривала майже три години

Мер Тернополя закликає місцевих жителів зробити запаси води та зарядити телефони

Ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Про це повідомив міський голова Сергій Надал у Telegram.

Частина міста залишилась без електрики.

«Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони. Деталі – згодом», – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в місті тривала майже три години.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Одлна людина загинула, є поранені.

Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверху та частково третій і четверті поверхи. Є загиблі та важкопоранені.

Триває 1014 день повномасштабної війни. Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.