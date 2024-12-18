Ставлення до страждань. Американський професор пояснив фундаментальну різницю між Україною та РФ

«В Україні було набагато більше самосвідомості, плюралізму та незгоди. Різні уряди займали різні позиції щодо минулого»

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер розповів, як Україна розв'язує проблеми радянського минулого та чим вона відрізняється від Росії стосовно офіційної політики пам'яті. Свій аналіз він виклав в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».

Снайдер наголосив, що обидві країни – і Україна, і Росія мають різні шляхи розв'язання проблеми радянського минулого. «В Україні це відбувається з набагато більшою самосвідомістю. У Росії, принаймні в путінській Росії, радянське минуле вибірково використовується для організованої політики пам’яті, покликаної підтримувати нинішній режим. І в цій організованій політиці пам'яті страждання і жертви – це завжди позитив. В Україні, звісно, також існує офіційна політика пам'яті, і в ній були моменти, які мені особисто не подобалися. Але в Україні було набагато більше самосвідомості, плюралізму та незгоди. Різні уряди займали різні позиції щодо минулого. Крім того, і це, мабуть, найголовніше – в українському розумінні радянського минулого страждання не завжди є чимось позитивним», – пояснив Снайдер.

Важливою відмінністю між країнами, за словами професора, є ставлення до страждань. «Страждання – це зазвичай або часто щось негативне. Практично ніхто в Україні не говорить, що Голодомор мав сенс, бо був необхідний для прогресу. На противагу цьому у Росії одна з фундаментальних ідей полягає в тому, що голод міг бути, але він був частиною п'ятирічного плану», – зауважив історик.

На думку історика, війна з Росією може виявитися таким самим важливим фактором для України, як і радянський досвід. Війна не лише сприяє зростанню національної самосвідомості, але й допомагає позбутися радянського спадку в політичній культурі.

«Для порівняння, Радянський Союз проіснував 69 років, а Україна та Росія є незалежними та окремими державами вже 33 роки. Ще рік-два – і Україна проіснує половину того часу, який прожив Радянський Союз. Ці 33 роки – значний проміжок для виникнення відмінності між Росією та Україною», – зазначив історик.

Раніше Тімоті Снайдер заявив, що Росія може бути переможена на полі бою. Цього можна досягнути приблизно за рік чи трохи більше.

Також професор заявив: для того, щоб Україна існувала, їй не обов'язково контролювати всю свою територію. За його словами, українська армія може бути настільки великою, наскільки українці хочуть. Що українська армія може брати зброю у будь-кого на власний розсуд. Що українці можуть приєднатися до будь-якого союзу, до якого вони хочуть приєднатися.