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Transparency International викрила Тернопіль на фальсифікаціях і виключила з Рейтингу прозорості міст

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Transparency International викрила Тернопіль на фальсифікаціях і виключила з Рейтингу прозорості міст
Тернопіль виключили з Рейтингу прозорості міст
фото: ti-ukraine.org

У відповідь на запит програми Тернопільська міська рада визнала «неналежний контроль» та «подання некоректних посилань»

Програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine вперше в історії оцінювання ухвалила рішення не надавати місця та статусу місту у Рейтингу прозорості 2024. Причина – свідома підміна публікацій на офіційному сайті Тернопільської міськради та надання неправдивої інформації.

У межах підготовки двох окремих досліджень аналітична команда виявила, що в офіційних відповідях Тернопільської міської ради на запити організації містяться сфальсифіковані дані. Зокрема, для оцінки міста в рейтингу Open Data Pulse міська рада надала посилання на фейкову новину про проведення хакатону, якого насправді не було.

Transparency International викрила Тернопіль на фальсифікаціях і виключила з Рейтингу прозорості міст фото 1

У межах Рейтингу прозорості 100 міст 2024 було виявлено ще декілька маніпуляцій: за вказаними посиланнями на матеріали про навчання посадовців раніше містилися тексти про дозвілля літніх людей. Перевірка через Wayback Machine підтвердила – тексти у старих публікаціях були підмінені, ймовірно, щоб підвищити результати у рейтингу.

У відповідь на запит програми Тернопільська міська рада визнала «неналежний контроль» та «подання некоректних посилань», однак не зізналася у фальсифікаціях, не провела повноцінного внутрішнього розслідування, не визначила винних і не запропонувала заходів для недопущення таких порушень у майбутньому. Обмежилась «нарадою» та вказівками «дотримуватись трудової дисципліни».

Transparency International викрила Тернопіль на фальсифікаціях і виключила з Рейтингу прозорості міст фото 2

«Ми не прагнемо «карати» органи місцевого самоврядування, ми прагнемо захищати принципи належного врядування та допомагати будувати стійкі та сталі системи. Ми публічно відстоюємо межу – маніпуляції на сайтах міських рад і задля позицій у рейтингах недопустимі. І жодні попередні здобутки цього не перекреслять», – зазначив виконавчий директор ТІ Ukraine Андрій Боровик.

Аналітична команда ТІ Ukraine дослідила й інші міста на предмет схожих порушень, посилила методологію перевірки та запровадить серйозні зміни у підходах до оцінювання, щоб унеможливити можливість подібних ситуацій у майбутньому.

Презентація результатів Рейтингу прозорості 2024 відбудеться 19 травня. Дізнатися подробиці річного дослідження можна буде на майданчиках «Прозорих міст» та Transparency International Ukraine.

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Теги: рейтинг Тернопіль

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