Transparency International викрила Тернопіль на фальсифікаціях і виключила з Рейтингу прозорості міст

У відповідь на запит програми Тернопільська міська рада визнала «неналежний контроль» та «подання некоректних посилань»

Програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine вперше в історії оцінювання ухвалила рішення не надавати місця та статусу місту у Рейтингу прозорості 2024. Причина – свідома підміна публікацій на офіційному сайті Тернопільської міськради та надання неправдивої інформації.

У межах підготовки двох окремих досліджень аналітична команда виявила, що в офіційних відповідях Тернопільської міської ради на запити організації містяться сфальсифіковані дані. Зокрема, для оцінки міста в рейтингу Open Data Pulse міська рада надала посилання на фейкову новину про проведення хакатону, якого насправді не було.

У межах Рейтингу прозорості 100 міст 2024 було виявлено ще декілька маніпуляцій: за вказаними посиланнями на матеріали про навчання посадовців раніше містилися тексти про дозвілля літніх людей. Перевірка через Wayback Machine підтвердила – тексти у старих публікаціях були підмінені, ймовірно, щоб підвищити результати у рейтингу.

У відповідь на запит програми Тернопільська міська рада визнала «неналежний контроль» та «подання некоректних посилань», однак не зізналася у фальсифікаціях, не провела повноцінного внутрішнього розслідування, не визначила винних і не запропонувала заходів для недопущення таких порушень у майбутньому. Обмежилась «нарадою» та вказівками «дотримуватись трудової дисципліни».

«Ми не прагнемо «карати» органи місцевого самоврядування, ми прагнемо захищати принципи належного врядування та допомагати будувати стійкі та сталі системи. Ми публічно відстоюємо межу – маніпуляції на сайтах міських рад і задля позицій у рейтингах недопустимі. І жодні попередні здобутки цього не перекреслять», – зазначив виконавчий директор ТІ Ukraine Андрій Боровик.

Аналітична команда ТІ Ukraine дослідила й інші міста на предмет схожих порушень, посилила методологію перевірки та запровадить серйозні зміни у підходах до оцінювання, щоб унеможливити можливість подібних ситуацій у майбутньому.

Презентація результатів Рейтингу прозорості 2024 відбудеться 19 травня. Дізнатися подробиці річного дослідження можна буде на майданчиках «Прозорих міст» та Transparency International Ukraine.