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Путінський знак замість цифри? Соцмережі обурені меморіалом загиблим героям у Тернополі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Путінський знак замість цифри? Соцмережі обурені меморіалом загиблим героям у Тернополі
Стелла «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка у Тернополі
фото: ternopilcity.gov.ua

Журналістка наголосила на необхідності проведення відкритих архітектурних конкурсів при створенні подібних об'єктів пам'яті

Українська журналістка Дарія Гірна висловила обурення меморіалом загиблим захисникам України, встановленим у Тернополі. На своїй сторінці в соціальній мережі вона опублікувала критичний допис, в якому поставила під сумнів художню цінність споруди. У коментарях під дописом журналістки читачі звернули увагу на те, що цифра «2» на меморіалі більше подібна до літери Z, яку використовують російські окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дарії Гірної.

«Скажіть, будь ласка, може хтось розуміє як можна, маючи велике місто і цілий міський апарат за плечима, таке побудувати на памʼять про загиблих військових і назвати це меморіалом?» – написала Дарія Гарна, назвавши своє питання риторичним.

Журналістка наголосила на необхідності проведення відкритих архітектурних конкурсів при створенні подібних об'єктів пам'яті. На її думку, це є запорукою того, що майбутні покоління захочуть вшановувати героїв біля таких меморіалів і пам'ятати їхні імена.

«На моє переконання це просто знущання з памʼяті. Це гарантія, що за пару поколінь ніхто не захоче там зупинитися і прочитати ці важливі імена», – підсумувала Дарія Гарна.

Допис журналістки викликав бурхливу реакцію в мережі, де багато користувачів висловлюють обурення дизайном та недоречністю такого символізму на меморіалі.

Дописувачі на сторінці журналістки пишуть про те, що цифра «2» на меморіалі більше подібна до літери Z, яку використовують російські окупанти
Дописувачі на сторінці журналістки пишуть про те, що цифра «2» на меморіалі більше подібна до літери Z, яку використовують російські окупанти
скриншот коментарів під дописом журналістки
Путінський знак замість цифри? Соцмережі обурені меморіалом загиблим героям у Тернополі фото 1
скриншот коментарів на сторінці Дарії Гірної
Путінський знак замість цифри? Соцмережі обурені меморіалом загиблим героям у Тернополі фото 2
скриншот коментарів на сторінці Дарії Гірної
Путінський знак замість цифри? Соцмережі обурені меморіалом загиблим героям у Тернополі фото 3
скриншот коментарів на сторінці Дарії Гірної

Зазначимо, що оновлену меморіальну стелу «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка було відкрито 1 жовтня 2024 року. Стелу присвячено захисникам, які віддали своє життя за незалежність України під час російсько-української війни.

Стелла «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка у Тернополі
Стелла «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка у Тернополі
фото: офіційний сайт Тернопільської міської ради

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби щодо створення архітектурних конкурсів на встановлення меморіалів пам’яті Героїв. Міський голова Львова пропонує запровадити це на державному рівні. Міський голова Львова вважає, що меморіальні плити потрібно встановлювати не для того, щоб «майстер заробив на цьому гроші, а щоб зберегти пам’ять для майбутніх поколінь». За його переконаннями, нащадки мають знати, якою ціною виборювалася країна.  

Теги: пам'ять незалежність меморіальна дошка Тернопіль місто знущання

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