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Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал
Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії – храм Московської церкви у Тернополі
фото: discover.ua

Закінчуються дев’ять місяців, передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією

У Тернопільській області після ухвалення закону про заборону Московської церкви жодна релігійна громада не перейшла до Української православної церкви. Такі дані надала Тернопільська обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома» «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомляє «Главком», із 85 організацій УПЦ МП після серпня 2024 року жодна не змінила свою юрисдикцію.

Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал фото 1
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Як повідомлялося, на Житомирщині за останні два роки до Української православної церкви перейшли 22 релігійні громади Московської церкви. В УПЦ МП залишаються 584 релігійні громади.

Водночас на Львівщині за останній рік до Української православної церкви перейшли три релігійні громади Московської церкви. У Запорізькій області станом на сьогодні жодна з релігійних громад Московської церкви не перейшла до Української православної церкви.

Також на Хмельниччині із серпня 2024 року 20 із 629 релігійних громад перейшли до Української православної церкви. А в Івано-Франківській області станом на сьогодні немає жодної релігійної громади Московської церкви.

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Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква Тернопільщина

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