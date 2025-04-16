Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Лідери бізнесу: delo.ua назвав Топ-5 СЕО

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Лідери бізнесу: delo.ua назвав Топ-5 СЕО
Визначення переможців проходило у два етапи
фото: delo.ua

Серед Топ-5 найкращих СЕО з рейтингу delo.ua – керівники «Біосфера», «Метінвест», ДТЕК, «Філіп Морріс» і ПУМБ

Журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» та портал delo.ua оголосив рейтинг найкращих керівників українських компаній. 

Серед топ-5 найкращих СЕО – Андрій Здесенко, засновник та СЕО «Біосфери», Юрій Риженков, генеральний директор «Метінвест Холдинг», Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК, Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна», Сергій Черненко, голова правління ПУМБ. 

Серед переможців у 15-ти спеціальних номінаціях – керівники таких компаній, як ДТЕК, «Метінвест», «Філіп Морріс Україна», МХП, ТАС-Агро, Novus, «АТБ» та інші.

Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна», отримав відзнаку у номінації «Відповідальний інвестор», Борис Марков, гендиректор корпорації «АТБ» – у номінації «Лідер підтримки українського виробника», Альона Банніцина, СЕО L'Oréal Україна, – у номінації «Лідер індустрії краси» та ін.

Визначення переможців проходило у два етапи. На першому етапі шляхом онлайн голосування було визначено перші 50 керівників, які мали найбільший показник впізнаваності.   

На другому етапі експертне журі оцінювало керівників компаній за такими критеріями, як стаж на керівних посадах у галузі; навички антикризового менеджменту; використання новацій під час роботи; лідерський потенціал; компетенція щодо управління змінами.

Читайте також:

Теги: рейтинг Україна бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відвідав Білий дім та зустрівся з Трампом у лютому 2025 року
Можливий візит Трампа до України. Білий дім дав відповідь
Вчора, 22:23
Європейський концерн MBDA не може швидко розширити виробництво зброї
Виробник ракет, які отримує Україна, постав перед труднощами – FT
14 квiтня, 10:05
Зупинити процес зміни клімату неможливо, але сповільнити чи адаптуватися до змін все ще можна
Академік НАН пояснив, яка катастрофа чекає на природу України
7 квiтня, 21:39
На грантові кошти можна придбати обладнання, сировину та матеріали, оплатити оренду приміщення
Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
4 квiтня, 17:42
Російський диктатор Володимир Путін хоче повернути колишні позиції в Чорному морі. Але поки це його мрії
Зернова угода №2. Чи можливий реванш Путіна у Чорному морі
29 березня, 07:00
Україна отримала від США варіант нової Угоду про корисні копалини
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
28 березня, 20:56
Впровадження СВАМ у повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 році
Відстрочка щодо сплати екологічного мита CBAM – це питання виживання наших експортних галузей – еколог
26 березня, 13:08
Головні новини ночі проти 21 березня
Обстріл Одеси та Запоріжжя: головне за ніч
21 березня, 05:58
Найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області
Скільки українців працюють у ФОПів: регіони-лідери та тенденції
19 березня, 10:17

Економіка

Лідери бізнесу: delo.ua назвав Топ-5 СЕО
Лідери бізнесу: delo.ua назвав Топ-5 СЕО
Роман Анзін: Держава має підтримати експорт, а не лише захищати внутрішній ринок
Роман Анзін: Держава має підтримати експорт, а не лише захищати внутрішній ринок
«Укрнафта» ігнорує постанову уряду щодо газу для населення – ICC Ukraine
«Укрнафта» ігнорує постанову уряду щодо газу для населення – ICC Ukraine
Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад
Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад
Найбільший металургійний холдинг країни у квітні підвищив зарплати працівникам
Найбільший металургійний холдинг країни у квітні підвищив зарплати працівникам
Нардепка пояснила, як держава виявляє «ухилянтів» від сплати податків за онлайн-продажі
Нардепка пояснила, як держава виявляє «ухилянтів» від сплати податків за онлайн-продажі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
61K
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
59K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
51K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
18K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua