Лідери бізнесу: delo.ua назвав Топ-5 СЕО

Визначення переможців проходило у два етапи

Серед Топ-5 найкращих СЕО з рейтингу delo.ua – керівники «Біосфера», «Метінвест», ДТЕК, «Філіп Морріс» і ПУМБ

Журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» та портал delo.ua оголосив рейтинг найкращих керівників українських компаній.

Серед топ-5 найкращих СЕО – Андрій Здесенко, засновник та СЕО «Біосфери», Юрій Риженков, генеральний директор «Метінвест Холдинг», Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК, Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна», Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Серед переможців у 15-ти спеціальних номінаціях – керівники таких компаній, як ДТЕК, «Метінвест», «Філіп Морріс Україна», МХП, ТАС-Агро, Novus, «АТБ» та інші.

Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна», отримав відзнаку у номінації «Відповідальний інвестор», Борис Марков, гендиректор корпорації «АТБ» – у номінації «Лідер підтримки українського виробника», Альона Банніцина, СЕО L'Oréal Україна, – у номінації «Лідер індустрії краси» та ін.

Визначення переможців проходило у два етапи. На першому етапі шляхом онлайн голосування було визначено перші 50 керівників, які мали найбільший показник впізнаваності.

На другому етапі експертне журі оцінювало керівників компаній за такими критеріями, як стаж на керівних посадах у галузі; навички антикризового менеджменту; використання новацій під час роботи; лідерський потенціал; компетенція щодо управління змінами.