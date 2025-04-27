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Рейтинг Трампа після 100 днів на посаді є найнижчим серед президентів за останні 70 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Рейтинг Трампа після 100 днів на посаді є найнижчим серед президентів за останні 70 років
На момент інавгурації нового президента США підтримували 47% американців, згодом цей показник поступово знижувався
фото: The White House/Facebook

Лише 22% опитаних стверджують, що повністю схвалюють роботу Трампа

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа в американському суспільстві впав до 41% – це рекордно низький показник, порівнюючи з усіма попередніми президентами США за останні 70 років. Як інформує «Главком», про це йдеться в опитуванні, яке на замовлення телеканалу CNN провела компанія SSRS.

За даними опитування, політику Трампа наразі схвалює 41% американців, що є найнижчим рівнем для будь-кого з новообраних президентів на межі їхнього 100-денного терміну щонайменше із часів Дуайта Ейзенхауера. Рейтинг Трампа зараз також гірший за показники після 100 днів його першого президентського терміну.

Схвалення президентства Трампа впало на 4% з березня і на 7% з кінця лютого. Лише 22% опитаних стверджують, що повністю схвалюють роботу Трампа, що є новим мінімумом, і приблизно вдвічі більше людей заявляють, що категорично не схвалюють (45%).

У поглядах респондентів із політичних партій щодо підтримки Трампа зберігається поляризація — 86% республіканців схвалюють його дії, тоді як 93% демократів не схвалюють. Серед «незалежних» підтримка Трампа знизилася до 31%.

Про підтримку віцепрезидента Джей Ді Венса сказали 41%, тоді як не схвалюють його роботу 58%.

На момент інавгурації нового президента США підтримували 47% американців. Згодом цей показник поступово знижувався.

Раніше повідомлялося, що в США відкривається клуб ультрабагатих, який підтримує Трампа. 

Нагадаємо, у команді президента США Дональда Трампа, який наступного тижня відзначатиме перші 100 днів другого терміну, вже розробляють план на наступні 100 днів. Адміністрація Трампа планує зосередитися на торговельних угодах та мирних переговорах. 

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Теги: Дональд Трамп рейтинг президент

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