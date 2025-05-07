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HR-керівника «Метінвесту» визнали одним з найкращих в Україні за версією Forbes

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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HR-керівника «Метінвесту» визнали одним з найкращих в Україні за версією Forbes
Тетяна Петрук
фото: metinvestholding.com

HR-керівник «Метінвесту» Тетяна Петрук ввійшла до рейтингу найкращих в Україні від Forbes

Список найефективніших HR-керівників України – це частина дослідження журналу «Хто є хто в українському бізнесі». Рейтинг формувала редакція Forbes Ukraine, разом з експертами Korn Ferry на основі рекомендацій HR-фахівців і рекрутерів. До шортліста увійшли 37 HR-керівників. З них журі обрало 11 найкращих. Серед них – і директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук. 

«Для мене ця нагорода – не просто особистий успіх. Це визнання роботи всієї команди – найкращих у своїй справі людей, які кожен на своєму місці наближають перемогу. Великий шлях можна пройти й наодинці, але тільки разом ми стаємо сильними та здатними здолати будь-які виклики. Дякую великій команді «Метінвесту»! Ваше завзяття в роботі та самопожертва, завдяки яким тримається економіка країни, – це опора нашої компанії. Так само, як і «Метінвест» у буремні часи став справжньою опорою України», – каже Тетяна Петрук.

Також до шортліста увійшли HR-керівники компаній МХП, SoftServe, Ukrsibbank BNP Paribas Group, «ПриватБанку», ДТЕК, Національного банку України, Lifecell/Datagroup/Volia, Intellias, Metro Cash & Carry та «Укрнафта».

Мета проєкту – визначити найефективніших HR-спеціалістів країни та поширити їхній досвід: як вони справляються із браком персоналу, вигоранням людей, реінтеграцією ветеранів. Оцінювали кандидатів за п’ятьма критеріями: управління змінами, стратегічне бачення, людиноцентричність, інноваційність і бізнес-мислення. До уваги бралися досягнення HR-директорів за 2024 рік та частину 2025-го.

Нагадаємо, раніше «Метінвест» Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України – за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії «Метінвест Політехніка». Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.

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Теги: рейтинг Forbes

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