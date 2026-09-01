За російську мову в шкільних чатах батьків можуть оштрафувати до 12 тис. грн – омбудсменка

Батьки є офіційними учасниками освітнього процесу, тому теж мають виконувати вимоги освітнього законодавства

Вимога щодо використання української мови поширюється також на спілкування педагогів з учнями та батьками

Батькам учнів можуть загрожувати штрафи за використання російської мови під час комунікації в шкільних чатах, якщо таке спілкування стосується організації освітнього процесу. Про це йдеться у зверненні уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської до освітян, пише «Главком».

Мовна омбудсменка наголосила, що батьки є офіційними учасниками освітнього процесу. Тому спілкування у батьківських чатах, листування з учителями та адміністрацією школи щодо організації навчання належить до публічної освітньої сфери.

Відповідно, така комунікація має відбуватися державною мовою. Водночас вимоги мовного законодавства не поширюються на приватне спілкування батьків.

В Івановської наголосили, що освітній процес не обмежується лише уроками. Вимога щодо використання української мови поширюється також на спілкування педагогів з учнями та батьками, позакласні заходи, перерви та робочі шкільні чати.

«Комунікація учасників освітнього процесу (батьків, вихователів, педагогів, адміністрації, учнів) у робочих та батьківських групах, пов'язана з організацією навчання, не є приватною – вона стосується освіти як публічної сфери суспільного життя, а отже, здійснюється державною мовою», – йдеться у зверненні.

Окремо в документі зазначається відповідальність за порушення мовного законодавства у сфері освіти. За перше порушення передбачене попередження або штраф від 3400 до 5100 грн.

Якщо таке порушення повторюється протягом року, штраф становить від 8500 до 11 900 грн. Саме максимальну суму майже у 12 тис. грн можуть застосувати у разі повторного порушення.

Мовна омбудсменка також нагадала, що відповідно до законодавства мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Педагогічні працівники зобов'язані використовувати її під час виконання своїх службових обов'язків.

Водночас у зверненні окремо зазначено, що законодавство захищає право представників корінних народів та національних меншин України вивчати відповідні мови. Ці гарантії, за роз'ясненням мовної омбудсменки, не поширюються на російську мову як мову держави-агресора.

Уповноважена із захисту державної мови закликала освітян пояснювати батькам вимоги законодавства спокійно та коректно, наголошуючи, що використання української мови в освітній комунікації є не особистою вимогою вчителя, а законодавчою нормою.

Варто нагадати, що «Фантомні патрулі» повернулися на дороги України та вже в перший день роботи зафіксували 810 порушень правил. дорожнього руху.