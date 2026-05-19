«Помножити на 10». Мовна омбудсменка зробила заяву про збільшення штрафів за російську мову

Іванна Гончар
Івановська підтримала жорсткіші покарання за ігнорування української мови
Омбудсменка заявила, що не боїться виглядати жорсткою у мовному питанні

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська підтримала ідею суттєвого збільшення штрафів за порушення мовного закону, зокрема для тих, хто систематично ігнорує вимоги щодо використання української мови. В інтерв’ю Lb.ua вона заявила, що чинні штрафи не завжди працюють ефективно, пише «Главком».

Станом на сьогодні, за перше порушення передбачено штраф від 3400 до 5100 грн, а за повторне – від 8500 до 11900 грн.

У розмові з журналісткою, омбудсменка погодилась, що є сенс збільшити штраф, помноживши його на 10, але зазначила, що «суттєве збільшення штрафів варто застосовувати до системних порушників, які не реагують ані на перше, ані на друге попередження і, по суті, ігнорують державу».

За словами Івановської, вже підготовлені пропозиції щодо збільшення штрафів, а зміни мають внести до Кодексу про адміністративні правопорушення. «У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах», – наголосила омбудсменка.

Вона вважає, що попередження має бути лише шансом для тих, хто порушив закон випадково. «Для тих же, хто порушує закон систематично, санкції мають бути такими, щоб ігнорування української мови ставало економічно неможливим», – заявила Івановська.

Омбудсменка додала, що не боїться виглядати жорсткою у мовному питанні. «Тому помножити штрафи на 10 – це цілком робочий варіант для системних порушників», – заявила вона.

Як раніше стало відомо, у 2025 році в Україні різко зросла інтенсивність контролю за дотриманням мовного законодавства, а кількість покараних порушників суттєво збільшилася.

