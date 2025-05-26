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26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 травня – День Єрусалима
фото: depositphotos.com

Сьогодні краще не вирушати у далекі подорожі

26 травня відзначається День Єрусалима та Всесвітній день Лінді-хопу. Віряни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа й Алфея.

День Єрусалима

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У цей день, 28-го числа єврейського місяця іяра, єврейський народ святкує об’єднання Єрусалиму, яке відбулося 7 червня 1967 року. Сьогодні Єрусалим – столиця Ізраїлю, що швидко розвивається. У ньому здійснює свою роботу Кнесет (парламент), тут розташовані офіційна резиденція президента країни, урядові міністерства та Головний рабинат. Між усіма політичними силами Ізраїлю існує угода з приводу того, що ні єдність, ні суверенітет Єрусалиму не можуть бути предметом переговорів. Зараз не тільки євреям, але і християнським і мусульманським меншинам забезпечений доступ до власних релігійних святинь. Тому День Єрусалиму для єврейського світу є і символом історичної справедливості, і знаком реальності мирного діалогу з іншими народами і конфесіями. У 2025 році День Єрусалима припадає на 26 травня.

Всесвітній день Лінді-хопу

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Лінді-хоп – американський танець, який народився в Харлемі, Нью-Йорк, у 1928 році. Він був дуже популярний з кінця 1930-х та початку 1940-х років. У своєму розвитку Лінді-хоп поєднав елементи як партнерських, так і сольних танців, використовуючи рухи та імпровізацію афро-американських танців. З лінді-хопу в подальшому виник бугі-вугі, коли цей популярний танець проник з Америки до Європи.

Яке сьогодні релігійне свято

26 травня у церковному календарі – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Апостол Карп був учнем і супутником апостола Павла. Він супроводжував Павла і доставляв його письма та послання. Карпа згадується у другому посланні до Тимофея, де апостол Павло зазначає, що залишив у нього книги та фелонь під час свого арешту в Троаді. Згодом Карп став єпископом у місті Берія, що на Балканському півострові, і проповідував на острові Крит, де навернув до христианства багатьох язичників.

Апостол Алфей був батьком апостолів Якова і Левія (Матфея), автора одного з Євангелій. Він походив з міста Капернаума в Галилеї. Про місце його благовістя мало що відомо, але існує церковне предання, що він був батьком мучеників Аверкія і Олени.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна прибирати в будинку після заходу сонця.
  • Не варто сваритися і лихословити.
  • Краще не вирушати у далекі подорожі.

Народні прикмети

  • Якщо вночі заморозок, то ще протягом 40 днів будуть холодними ранки.
  • Голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом.
  • Якщо літає багато комарів – буде тепла погода.

Пам’ятні події 26 травня

  • 1093 – у день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна.
  • 1644 – Війна за відновлення Португалії: португальські та іспанські війська заявили про свою перемогу в битві в Монтіхо.
  • 1648 – 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.
  • 1821 – створення Пелопоннеського сенату грецькими повстанцями.
  • 1822 – щонайменше 113 людей загинули під час пожежі в церкві Грю, найбільшій пожежі в історії Норвегії.
  • 1879 – підписана Гандамакська угода про створення афганської держави.
  • 1895 – під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву. Храм освячено у 1901 році митрополитом Андреєм Шептицьким.
  • 1927 – остання модель Ford Model T зійшла з конвеєра після виробництва 15 007 003 автомобілів.
  • 1938 – у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген»;
  • 1940 – Друга світова війна: Облога Кале закінчується капітуляцією британського та французького гарнізонів.
  • 1953 – почалося Норильське повстання політв'язнів;
  • 1966 – Британська Гвіана отримала незалежність, ставши Гаяною.
  • 1972 – у Москві підписано радянсько-американський договір про обмеження стратегічних озброєнь – «ОСО-1», «ОСВ-1».
  • 1995 – урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.
  • 2014 – відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона.

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Теги: церква свята релігія українці традиції свято

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