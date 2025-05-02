2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні після заходу сонця заборонено перераховувати гроші

2 травня відзначається Всесвітній день тунця, неофіційний Міжнародний день Гаррі Поттера. Віряни вшановують перенесення мощей князів Бориса і Гліба, пам’ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.

Всесвітній день тунця

Тунець може досягати у вазі понад 680 кг, в довжині понад 4,5 метра. Раніше тунця не сприймали як рибу. Колір м’яса у тунця не блідий, як у всіх риб, а яскраво-червоний, як у яловичини. Цим незвичайним забарвленням тунець зобов’язаний виробляємому міоглобіну – речовині, яка виробляється в м’язах для того, щоб організм міг витримувати високі навантаження. Він і забарвлює м’якоть тунця в червоний колір. Оскільки тунець рухається багато і швидко, то і міоглобіну виробляється в його організмі в рази більше, ніж у інших риб.

У тунці дуже багато корисних речовин, наприклад, найбільша кількість білка міститься саме в ньому, до 22-26%. Крім цього, риба багата вітамінами, макро- і мікроелементами. В тунці характерна підвищена присутність фолієвої кислоти, поліненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6. Тунець вважається одним з кращих натуральних джерел фосфору, кальцію і вітаміну D.

З огляду на ці факти, Генеральна Асамблея ООН на своєму 55-му пленарному засіданні 7 грудня 2016 року, прийняла резолюцію A/RES/71/124 і пропонує всім державам-членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародним і регіональним організаціям і громадянському суспільству, включаючи неурядові організації, належним чином відзначати Всесвітній день тунця, який проголосила відзначати 2 травня. Це рекомендується робити відповідно до національних пріоритетів, щоб підвищувати обізнаність про цінності тунця, про загрози, з якими стикаються тунцеві популяції, і про економічні та соціальні переваги сталого управління тунцевим запасами, а також ділитися передовими напрацюваннями у цій сфері.

Міжнародний день Гаррі Поттера

2 травня у світі відзначають Міжнародний день Гаррі Поттера, присвячений герою відомих книг англійської письменниці Джоан Роулінг та серії одноіменних фільмів – хлопчику зі шрамом, який став видатним чаклуном та переміг Темного Лорда Волдеморта.

В останній книзі саги «Гаррі Поттер та смертельні реліквії» вказано, що битва за Гоґвортс, відбувалася 2 травня 1998 року. Саме цього дня Гаррі Поттер переміг свого противника – Темного лорда Волдеморта. У книгах це був день, коли «світ нарешті зміг повернутися до нормального життя».

Офіційного способу відсвяткувати Міжнародний день Гаррі Поттера немає, фани самі визначають як це робити. Проте багато людей відзначають цей день, влаштовуючи марафон з перегляду всіх вісьмох фільмів про Гаррі Поттера поспіль. Дехто перечитує улюблену книжку про хлопчика-чарівника.

Що сьогодні за церковне свято

2 травня у церковному календарі – день перенесення мощей князів Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира Великого. Їх підступно вбили під час боротьби за княжий престол найманці їхнього старшого брата Ярослава. Нетлінні мощі святих були перенесені до Борисоглібського храму, що побудували в Вишгороді.

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Що не можна робити 2 травня

Не можна нікому розповідати про свої сни.

Не варто робити так, щоб цього дня був порожний гаманець.

Після заходу сонця заборонено перераховувати гроші.

Народні прикмети і традиції

Вітряна і холодна погода – до такого ж літа;

на черемсі з'явилися квіти – чекайте на похолодання;

на заході сонце яскраве – влітку буде мало дощів;

почути вночі, як співає соловей – погода буде сонячною;

каркає ворона біля дому – до неприємностей.

Пам’ятні події 2 травня

1312 рік – Папа Римський Климент V передає майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;

1611 рік – опубліковують першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – «Біблію короля Якова»;

1668 рік – Перший Аахенський мир, що укладають між Францією й Іспанією;

1817 рік – в Одесі засновують Рішельєвський ліцей;

1848 рік – у Львові створюють першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду;

1892 рік – перші два трамвайні вагони з електродвигунами прибули до Києва;

1945 рік – командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію;

1980 рік – з візиту до столиці Заїру Кіншасу починається перша в історії Ватикану поїздка папи римського (Івана Павла II) до Африки;

1986 рік – перемігши «Атлетіко (Мадрид)» 3:0, «Динамо (Київ)» отримує Кубок Кубків 1985/86;

2011 рік – за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), убивають Осама бен Ладена;

2014 рік – внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш в Одесі та пожежі в одеському Будинку профспілок гине 48 людей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид.