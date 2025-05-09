9 травня – день перенесення мощей святого Миколая Чудотворця: історія та значення події

Святитель Миколай завершив своє земне життя 6 грудня, але саме 9 травня стало днем вшанування перенесення його нетлінних останків

Сьогодні, 9 травня, православні християни вшановують важливу подію в церковній історії – перенесення святих мощей одного з найшанованіших святих, Миколая Чудотворця, з міста Мири в Лікії (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі. Ця знаменна подія відбулася у 1087 році і має глибоке історичне та духовне значення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПЦУ.

Святитель Миколай завершив своє земне життя 6 грудня, але саме 9 травня стало днем вшанування перенесення його нетлінних останків. Як відомо з церковних переказів, святий Миколай був архієпископом Мир Лікійських понад 25 років і помер близько 335 року. Його тіло було поховане в Мирах, де спочивало майже сім століть.

Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Барі фото: ПЦУ

Проте, на XI століття землі Малої Азії зазнали руйнівних набігів кочівників та мусульманських завойовників, які спустошили багато міст, зокрема й Мири. Згідно з Переданням, святий Миколай явився уві сні одному пресвітеру з італійського міста Барі, яке мало давні грецькі корені та було важливим портом на півдні Італії. Святий заповів пресвітеру забрати його мощі зі спустошених Мир і перенести до Барі.

Пресвітер розповів про своє видіння громаді, і незабаром представники Барі на трьох кораблях вирушили до Мир. Там вони знайшли раку з мощами святого чудотворця, забрали її на корабель у супроводі двох ченців з зруйнованої церкви святого Миколая і 11 квітня вирушили в подорож.

9 травня 1087 року, у недільний вечір, кораблі з мощами святого Миколая прибули до Барі. Мешканці міста зустріли святиню з великою радістю та почестями, вийшовши назустріч зі свічками та кадилами. Мощі святителя були тимчасово розміщені у церкві Іоана Предтечі, що біля моря.

Біля святих мощей одразу почали відбуватися численні чудеса та зцілення, що ще більше зміцнило шанування святого Миколая серед місцевих жителів. Вдячні мешканці Барі невдовзі збудували нову величну церкву на честь святого Миколая.

Через три роки після перенесення мощей до Барі прибув Римський папа Урбан II зі своїми єпископами, які освятили нову церкву. 9 травня вони урочисто переклали мощі святителя у срібну раку та помістили її у вівтарі храму. До цієї ж церкви перенесли і гріб, у якому перевозили мощі святого. Цей день ознаменувався великим святкуванням та прославленням святого Миколая Чудотворця, а також роздачею милостині нужденним.

З того часу 9 травня Свята Церква щорічно вшановує Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських до міста Барі. Цікаво, що саме італійське місто Барі дало назву українському місту Бар, що на Вінниччині. Святий Миколай є покровителем Барі, а його мощі вже понад дев'ять століть зберігаються у місцевій базиліці святого Миколая, залишаючись джерелом духовної сили та численних чудес для вірян у всьому світі.

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