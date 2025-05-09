Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

9 травня – день перенесення мощей святого Миколая Чудотворця: історія та значення події

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
9 травня – день перенесення мощей святого Миколая Чудотворця: історія та значення події
Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Барі
фото: ПЦУ

Святитель Миколай завершив своє земне життя 6 грудня, але саме 9 травня стало днем вшанування перенесення його нетлінних останків

Сьогодні, 9 травня, православні християни вшановують важливу подію в церковній історії – перенесення святих мощей одного з найшанованіших святих, Миколая Чудотворця, з міста Мири в Лікії (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі. Ця знаменна подія відбулася у 1087 році і має глибоке історичне та духовне значення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПЦУ.

Святитель Миколай завершив своє земне життя 6 грудня, але саме 9 травня стало днем вшанування перенесення його нетлінних останків. Як відомо з церковних переказів, святий Миколай був архієпископом Мир Лікійських понад 25 років і помер близько 335 року. Його тіло було поховане в Мирах, де спочивало майже сім століть.

Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Барі
Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Барі
фото: ПЦУ

Проте, на XI століття землі Малої Азії зазнали руйнівних набігів кочівників та мусульманських завойовників, які спустошили багато міст, зокрема й Мири. Згідно з Переданням, святий Миколай явився уві сні одному пресвітеру з італійського міста Барі, яке мало давні грецькі корені та було важливим портом на півдні Італії. Святий заповів пресвітеру забрати його мощі зі спустошених Мир і перенести до Барі.

Пресвітер розповів про своє видіння громаді, і незабаром представники Барі на трьох кораблях вирушили до Мир. Там вони знайшли раку з мощами святого чудотворця, забрали її на корабель у супроводі двох ченців з зруйнованої церкви святого Миколая і 11 квітня вирушили в подорож.

9 травня 1087 року, у недільний вечір, кораблі з мощами святого Миколая прибули до Барі. Мешканці міста зустріли святиню з великою радістю та почестями, вийшовши назустріч зі свічками та кадилами. Мощі святителя були тимчасово розміщені у церкві Іоана Предтечі, що біля моря.

Біля святих мощей одразу почали відбуватися численні чудеса та зцілення, що ще більше зміцнило шанування святого Миколая серед місцевих жителів. Вдячні мешканці Барі невдовзі збудували нову величну церкву на честь святого Миколая.

Через три роки після перенесення мощей до Барі прибув Римський папа Урбан II зі своїми єпископами, які освятили нову церкву. 9 травня вони урочисто переклали мощі святителя у срібну раку та помістили її у вівтарі храму. До цієї ж церкви перенесли і гріб, у якому перевозили мощі святого. Цей день ознаменувався великим святкуванням та прославленням святого Миколая Чудотворця, а також роздачею милостині нужденним.

З того часу 9 травня Свята Церква щорічно вшановує Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських до міста Барі. Цікаво, що саме італійське місто Барі дало назву українському місту Бар, що на Вінниччині. Святий Миколай є покровителем Барі, а його мощі вже понад дев'ять століть зберігаються у місцевій базиліці святого Миколая, залишаючись джерелом духовної сили та численних чудес для вірян у всьому світі.

Нагадаємо, дві релігійні громади столиці на загальних зборах ухвалили рішення змінити канонічну приналежність, вийти з-під юрисдикції московського патріархату та приєднатися до Православної Церкви України. 

Читайте також:

Теги: православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великдень – найрадісніше та найщасливіше свято для всіх християн
Великдень 2025: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
19 квiтня, 20:00
Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?
Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?
30 квiтня, 15:35
За словами предстоятеля ПЦУ, понтифік прагнув допомогти українцям досягнути миру
Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну
21 квiтня, 13:52
Квітковий базар перед входом у кладовище «Лісове» у Києві
Скільки коштують квіти перед поминальними днями у Києві: огляд цін
25 квiтня, 17:37
Єленський запевнив, що усі нормативно-правові акти, які має прийняти Кабмін, пройшли міжвідомче погодження і експертизи
Чому закон «про заборону РПЦ в Україні» не працює. Глава Держслужби зі свободи совісті назвав причину
1 травня, 10:25
Олексій Філюк закликав не лишати їжу на кладовищі на Провідну неділю
Чи можна залишати їжу на могилах родичів? Пояснення священника ПЦУ
28 квiтня, 11:21
Єпископ УПЦ/ПЦУ Антоній (у центрі) вперше прокоментував спільну молитву з представником Московської церкви
Спільна молитва Української і Московської церкви у Чернігові. Представник ПЦУ пояснив, хто сотворив «диво»
29 квiтня, 15:20
Спасо-Преображенський кафедральний собор у Сумах належить до УПЦ МП
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Прифронтова Сумщина шокувала цифрами
3 травня, 10:00
Свято-Покровський кафедральний собор у Рівному належить до ПЦУ
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Рівненська ОВА відзвітувала про останні дев’ять місяців
5 травня, 07:56

Суспільство

9 травня – день перенесення мощей святого Миколая Чудотворця: історія та значення події
9 травня – день перенесення мощей святого Миколая Чудотворця: історія та значення події
Спецтрибунал допоможе покарати воєнних злочинців РФ – Татаров
Спецтрибунал допоможе покарати воєнних злочинців РФ – Татаров
Прийшов до доньки уві сні і сказав, що їде додому... Згадаймо Олександра Сідлецького
Прийшов до доньки уві сні і сказав, що їде додому... Згадаймо Олександра Сідлецького
Підсумки Другої світової. Історик назвав найбільш постраждалу державу-учасницю
Підсумки Другої світової. Історик назвав найбільш постраждалу державу-учасницю
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 травня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 травня
9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
65K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
14K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
13K
Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою
12K
Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua