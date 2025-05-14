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ЦПД зробив заяву про загострення ситуації на кордоні з Угорщиною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЦПД зробив заяву про загострення ситуації на кордоні з Угорщиною
ЦПД простував черговий фейк від пропагандистів
фото: ЦПД

«Такі вкиди вигідні Росії. Їх завдання це створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами»

Мережею поширилась інформація про те, що Угорщина має намір повернути собі частину українськиї земель. Так звала угорська операція має назву «Турул». Центр протидії дезінформації роз'яснив ситуацію, передає «Главком».

Зазначається, що мережею також ширяться відео, де нібито до кордону з Україною Угорщина стягує бронетехніку.

Стало відомо, що перші подібні новини пішли з анонімного акаунту HungaryBased.

Повідомляється, що з цього облікового запису регулярно публікуються провокаційні дописи про «повернення Закарпаття». Також ЦПД пояснює, що цей акаунт не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур.

«Міністерство оборони Угорщини вже пояснило, що поширене в мережі відео з бронетехнікою в Будапешті пов’язане з фестивалем Ludovika — щорічним публічним заходом. Інші матеріали з фейкового допису – це архівні кадри з навчань Adaptive Hussars 23, які відбувалися в листопаді 2023 року», – написали в ЦПД.

Центр протидії дезінформації зазначив, що це робота РФ, оскільки подібні «вкиди» створюють напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами.

Нагадаємо, Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ці переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. 

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан показав, як заповнює бюлетень опитування щодо підтримки майбутнього членства України в Євросоюзі, голосуючи проти цього.

На фото, які він поширив, видно бюлетень із запитанням про те, чи підтримують громадяни членство Україну в ЄС. Угорський прем’єр поставив «пташку» біля відповіді «Ні».

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Теги: Угорщина фейк Закарпаття

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