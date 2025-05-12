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Росія поширила фейк про нібито вживання наркотиків Макроном: реакція Парижа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія поширила фейк про нібито вживання наркотиків Макроном: реакція Парижа
На фото та відео з потягу видно, що на столі лежала звичайна серветка, але російська пропаганда продовжувала поширювати заяви про наркотики
фото: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

«Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайна серветка виглядає як наркотики»

У Франції спростували фейк РФ про нібито знайдені наркотики у Макрона, Мерца та Стармера під час візиту до Києва. Росіяни нібито доказом назвали серветку на столі. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Як відомо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова запідозрила Макрона, а також інших лідерів у вживанні наркотиків. На фото та відео з потягу чітко видно, що на столі лежала звичайна серветка. Попри це, російська пропаганда продовжувала поширювати неправдиві заяви про наркотики.

Росія поширила фейк про нібито вживання наркотиків Макроном: реакція Парижа фото 1
скриншот: телеграм / Мария Захарова

У відповідь у Єлисейському палаці оприлюднили допис із двома фото з вагона поїзда, яким європейські лідери 10 травня їхали до столиці України.

«Це серветка. Для сморкання», – йдеться у підписі до першого фото.

Росія поширила фейк про нібито вживання наркотиків Макроном: реакція Парижа фото 2
фото: x.com/Elysee

«Це європейська єдність. Для побудови миру», – зазначається у підписі до другого фото.

Росія поширила фейк про нібито вживання наркотиків Макроном: реакція Парижа фото 3
фото: x.com/Elysee

«Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайна серветка виглядає як наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції, як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні залишатися пильними проти маніпуляцій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до Києва у суботу, 10 травня, для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. 

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Після зустрічі «Коаліції охочих» лідери поговорили телефоном з главою США Дональдом Трампом. Згодом Макрон пояснив, чому переговори з росіянами неможливі.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має припинити вогонь в Україні на 30 днів без жодних попередніх умов. У разі порушення ЄС готовий запровадити проти РФ жорсткі санкції.

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Теги: пропаганда наркотики Еммануель Макрон дезінформація росіяни

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