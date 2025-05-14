Суші за підписання контракту: як один фейк сколихнув мережі

На фальшивій рекламі гроші за контракт із ЗСУ прирівнювалися до майже трьох тисяч наборів суші

Російські пропагандисти поширюють фальшиву рекламу від Міністерства оборони України із закликом до молоді підписувати контракт із ЗСУ за гроші, які прирівнюють до майже 2 857 наборів суші. Також на зображенні дівчина у формі, як натяк на жіночу мобілізацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації підкреслює: такої рекламної кампанії ніколи не існувало. На офіційних ресурсах Міністерства оборони України відсутні будь-які згадки або публікації з подібною візуалізацією чи повідомленнями.

«Зображення є фотомонтажем, створеним задля дискредитації програми «Контракт 18–24». Раніше російські пропагандисти вже поширювали подібний фейк, у якому виплати за контрактом начебто прирівнювались до підписки на Netflix», – зазначає Центр протидії дезінформації.

Проте у мережі фейковий рекламний банер вже встиг наробити галасу. Українці дуже обурилися цьому банеру, критикуючи чинну владу та Міноборони у тому, що вони нібито запустили рекламну кампанію, зрозуміли, що вона погана, та прикриваються тим, що це російське ІПСО.

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

Нагадаємо, що Росія поширила фейк про нібито вживання наркотиків Макроном. Доказом вони назвали серветку на столі. Натомість у Франції спростували фейк РФ про нібито знайдені наркотики у Макрона, Мерца та Стармера під час візиту до Києва.

Раніше Австрійська спецслужба DSN викрила масштабну російську кампанію з дезінформації, спрямовану на маніпулювання громадською та політичною думкою на користь Росії та проти України. За даними DSN, шпигунський осередок активізувався через кілька тижнів після початку повномасштабної російсько-української війни. Його метою була масштабна дезінформаційна кампанія в німецькомовних країнах, зокрема в Австрії.