Бої на Курщині тривають, але ситуація не найкраща – DeepState

Українські військові ведуть бої з росіянами та корейцями на Курщині

Росія почала поширювати фейк, заявивши, що вони повністю витіснили з території Курської області підрозділи Сил Оборони. У DeepState зазначають, що ця заява не відповідає дійсності, але обстановка в даному районі складається не найкращим чином, повідомляє «Главком».

За даними DeepState росіяни мали просування на Курщині, вони практично повністю зайняли населений Горналь і просунулися в районі Олешні. Як відомо, це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони.

«Тож «Курська операція» досі триває, де українські військові ведуть бої з московитами та корейцями. Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місце зосередження, тощо», – йдеться у повідомленні DeepState.

Зазначається, що окупанти пробують просунутися та закріпитися на Сумщині. Російська армія здійснює накопичення в селі Журавка та намагається підійти до села Біловоди.

Крім того, окупанти закріплюються та здійснюють накопичення в Басівці, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно. Українські військові докладають максимальних зусиль, щоб не давати росіянам просуватися та накопичуватися.

Раніше Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.