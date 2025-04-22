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Пєсков прокоментував статтю FT про зупинку війни по лінії фронту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Пєсков прокоментував статтю FT про зупинку війни по лінії фронту
Пєсков: Зараз публікується багато фейків
фото з відкритих джерел

Публікацію видання Пєсков назвав фейком

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков назвав фейком статтю Financial Times про зупинку війни по лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков прокоментував статтю Financial Times, у якій йдеться, що Володимир Путін заявив про готовність заморозити бойові дії по лінії зіткнення й відмовитися від повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою. Спікер президента РФ сказав, що це фейк.

«Зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, за даними Financial Times, заява про готовність Путіна заморозити бойові дії по лінії зіткнення й відмовитися від повного контролю над чотирма областями України прозвучала на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Водночас, це буде можливо лише якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад, визнають її контроль над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО, пише FT.

Європейські чиновники вже застерігають американських колег, що Путін може використати цю «очевидну поступку як приманку», щоб змусити очільника США Дональда Трампа прийняти інші вимоги РФ і нав'язати їх Україні.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Теги: путін фейк Дмитро Пєсков

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