Путінський делегат відзначився знаннями в історії: які цитати про Росію приписав Наполеону та Бісмарку

Коваленко зазначив, що цитати, які навів Мединський, є фальшивими

Очільник російської делегації на переговорах в Стамбулі Володимир Мединський приписав Отто фон Бісмарку та Наполеону цитати, яких вони не говорили. Відповідне відео поширилось мережею, повідомляє «Главком».

Мединський дав декілька коментарів російському пропандисту, чоловіку пропагандистки Ольги Скабєєвої Олегу Попову. Мединський впевнено почав розповідати, що Наполеон і Бісмарк згадували про Росію.

Росіянин запевнив, що Отто фон Бісмарк казав: «Ніколи не намагайтеся обманути росіян… рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм».

Також Мединський сказав, що Бісмарк « знав та відчував Росію».

"Русские всегда приходят за своим"



Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" напомнил о том, что Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть русских. pic.twitter.com/74DlMufbFJ — Дуся Нюшина (@DNusina) — Дуся Нюшина (@DNusina) May 16, 2025

А Наполеону він приписав цитату про перемовини, нібито Наполеон казав так: «Війна і переговори ведуться одночасно».

Спростовувати ці висловлювання взявся керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко зазначив, що цитати, які навів Мединський, є фальшивими.

У жодних мемуарах, промовах чи листах Отто фон Бісмарка не знайдено таких слів. Жодне відоме листування, мемуари чи вислови Наполеона не містять цитати про «війну і переговори, що ведуться одночасно». Історичні джерела не фіксують таких слів імператора.

Зауважимо, що протягом тижня увага всього світу була прикута до Туреччини, де мали відбутися перші «прямі україно-російські переговори» з 2022 року. Запропонував такий формат безпосередньо Володимир Путін у своєму зверненні в ніч на 11 травня, причому одразу назвав і місце, і дату цих перемовин.

Щоправда, зробив він це, свідомо проігнорувавши запропоноване Україною, Європою та США 30-денне перемир’я. Тож з самого початку закралися підозри, що Кремль насправді хоче «з’їхати» з теми перемир’я, підмінивши її безплідним переливанням з пустого в порожнє, в чому російські переговорники є великими майстрами. Забігаючи вперед, можна сказати, що приблизно так і відбулося, але з деякими цікавими нюансами.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» ««Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч».

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.