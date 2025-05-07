Завод оптоволоконних систем у Саранську може зупинити роботу після атаки дронів

Дрони на оптоволокні значно ускладнюють просування українських сил на фронті

У Саранську завод, який спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, серйозно постраждав внаслідок удару безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Як зазначає Коваленко, оптоволокно – це одна з переваг ворога на фронті. Завод повністю забезпечує російських загарбників оптоволокном, однак після успішного удару підприємство може припинити свою роботу.

«Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи», – каже глава Центру протидії дезінформації.

Водночас так звані російські воєнкори вже почали скаржитися на провал оборони заводу.

Як відомо, нещодавно на фронті з’явилися дрони на оптоволокні, з якими дуже важко боротися. Вони є стійкими до перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ), для ударів по українських силах по всій лінії фронту.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Раніше окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова було чутно вибухи. У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.

До слова, Україна атакувала важливі підприємства російського військово-промислового комплексу та місця дислокації техніки армії РФ.