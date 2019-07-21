Як голосують військові на Донбасі: 211 виборчих дільницях у 18 виборчих округах (відео)



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Якріншот з відео штабу ООС

Командування ООС опрацювало питання тимчасової заміни військовослужбовців на бойовому чергуванні, організувало транспортування військовослужбовців в райони розміщення виборчих дільниць тощо

В районі проведення Операції об'єднаних сил триває голосування на виборчих дільницях у рамках позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Своїм виборчим правом на дільницях для голосування користуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань України, що залучені до проведення операції Об'єднаних сил. Загалом, у Донецькій та Луганській областях, військові голосують на 211 виборчих дільницях у 18 виборчих округах», - йдеться у повідомлення.

Для того, щоб усі військовослужбовці скористались своїм конституційним правом участі у виборчому процесі, командуванням Об'єднаних сил, а також командирами оперативно-тактичних угруповань та військових частин було завчасно проведено значну організаційну роботу. Зокрема, було опрацьовано питання тимчасової заміни військовослужбовців на бойовому чергуванні, організовано транспортування військовослужбовців в райони розміщення виборчих дільниць тощо.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.