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    Суспільство

    У «Дії» з'являться оновлення для переселенців

    З 21 липня&nbsp;у застосунку &laquo;Дія&raquo; можна замовити дублікат або витяг документів - У «Дії» з'являться оновлення для переселенців
    З 21 липня у застосунку «Дія» можна замовити дублікат або витяг документів
    фото з відкритих джерел

    Переселенці матимуть змогу змінити адресу фактичного місця проживання у «Дії»

    Переселенці всередині країни зможуть змінити адресу фактичного місця проживання та стати на облік для виплати допомоги від держави у застосунку «Дія». Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вирішили додати ці функції у «Дію».

    Також внутрішні переселенці, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, після повторного подання документів до органу соцзахисту або ЦНАПу зможуть отримати й те, і інше – з дати подачі заяви в «Дії».

    Нагадаємо, з 21 липня у застосунку «Дія» можна замовити дублікат або витяг документів. У випадку втратили свідоцтва про шлюб під час евакуації чи переїзду, можна замовити повторну видачу на порталі «Дія» просто заповнивши форму.

    Крім цього, повідомлялося, що деякі цифрові документи у за стосунку «Дія» матимуть англійську версію.

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    Теги: росія окупанти переселенці війна Міністерство соціальної політики Україна окупація #stoprussia
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    У «Дії» з'являться оновлення для переселенців