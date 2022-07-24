У «Дії» з'являться оновлення для переселенців

З 21 липня у застосунку «Дія» можна замовити дублікат або витяг документів

Переселенці матимуть змогу змінити адресу фактичного місця проживання у «Дії»

Переселенці всередині країни зможуть змінити адресу фактичного місця проживання та стати на облік для виплати допомоги від держави у застосунку «Дія». Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вирішили додати ці функції у «Дію».

Також внутрішні переселенці, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, після повторного подання документів до органу соцзахисту або ЦНАПу зможуть отримати й те, і інше – з дати подачі заяви в «Дії».

Нагадаємо, з 21 липня у застосунку «Дія» можна замовити дублікат або витяг документів. У випадку втратили свідоцтва про шлюб під час евакуації чи переїзду, можна замовити повторну видачу на порталі «Дія» просто заповнивши форму.

Крім цього, повідомлялося, що деякі цифрові документи у за стосунку «Дія» матимуть англійську версію.