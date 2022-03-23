Острів Мен зняв з реєстрації вісім літаків російських олігархів

Зараз на острові позбавляють реєстрації всі судна, пов'язані з Росією

Літаки щонайменше восьми російських мільярдерів зі списку Forbes позбавили реєстрації на острові Мен у зв'язку з війною в Україні. При цьому деякі з їхніх господарів раніше потрапили під нові санкції, але дехто – ні. Про це повідомляє Forbes.

З обліку зняли літаки Алішера Усманова, співвласника «Северсталі» Олексія Мордашова, Аркадія та Бориса Ротенбергів та співвласника «Уралхіма» та «Уралкалія» Дмитра Мазепіна, які потрапили під санкції. Видання посилається на дані авіаційного реєстру острова Мен.

Крім того, реєстрації позбавили і літаки, що належать, ймовірно, співвласнику TCS Group Олегу Тінькову, власнику ФК «Монако» Дмитру Риболовлєву та власнику ФК «Краснодар» Сергію Галицькому. Вони не перебувають під впливом санкцій.

Також з реєстрації зняли і вертольоти: один ймовірно, що належить Усманову, і три, господарем яких може бути власник лондонського ФК «Челсі» Роман Абрамович (він продає клуб).

За словами знайомого одного із бізнесменів, зараз на острові позбавляють реєстрації всі судна, пов'язані з Росією. Проте Forbes знайшов щонайменше два судна учасників російського списку Forbes, які з обліку не зняли. Офіційно влада Мена подібних заходів не анонсувала.

Острів Мен – одна з найпопулярніших юрисдикцій для приватних джетів. Завдяки особливостям місцевого законодавства власники літаків, які їх зареєстрували там, можуть мати право відшкодувати ПДВ, сплачений при купівлі судна.

Важлива перевага реєстру - географічне розташування острова: Мен знаходиться в центрі Британських островів, неподалік Європи, в одному з нею часовому поясі. Також власник літака отримує низку преференцій, наприклад високі регулятивні стандарти, відсутність податку на страхову премію.

При цьому можливостей перереєструвати свої джети у російських бізнесменів залишається небагато, адже європейські юрисдикції тепер недоступні, а Кайманові Острови та Аруба можуть вдатися до аналогічних кроків із островом.

Нагадаємо, 21 березня глави МЗС країн Європейського Союзу на зустрічі обговорили різні ідеї санкцій проти Росії, проте цього тижня схвалення п’ятого санкційного пакета не очікується.

Раніше повідомлялося, що уряди країн ЄС мали розглянути питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.



