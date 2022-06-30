Виплати переселенцям: як отримати допомогу від Норвезької ради у справах біженців

Зареєструватися на отримання допомоги можуть усі внутрішньо переміщені особи, але допомогу нададуть найвразливішим категоріям населення

Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. За програмою NRC можна отримати щомісячну допомогу 2200 гривень на особу для переселенців.

Претендувати на допомогу NRC можуть лише переселенці, які не отримували її від ООН. Грошову допомогу від організації надається на задоволення базових потреб переселенців протягом трьох місяців.

Як отримати фінансову допомогу

Для цього необхідно зареєструватися. Реєстрація відбувається виключно через месенджер WhatsApp за допомогою чат-бота.

відкрийте WhatsApp або встановіть його, якщо ви не маєте його;

додайте до ваших контактів номер 0 800 609 844;

відправте на цей номер повідомлення з текстом: NRC;

далі ви отримаєте повідомлення з інструкціями для успішної реєстрації. NRC зв’яжеться з вами у WhatsApp.

Заявка розглядається протягом 10 днів, після чого на WhatsApp надійде повідомлення про нарахування чи не нарахування коштів.

У разі надання грошової допомоги кошти надійдуть впродовж місяця після реєстрації.

Зареєструватися зможуть усі внутрішньо переміщені особи незалежно від поточного місця перебування, а також ті, хто проживає в районах, які постраждали внаслідок бойових дій. Проте допомогу буде надано найвразливішим категоріям з-поміж зареєстрованого населення, яке може претендувати на таку допомогу.

За додатковою інформацією можна звернутися за номером гарячої лінії 0 800 302 007 або написати на електронну пошту: [email protected]

Зазначимо, що NRC розпочала свою діяльність в Україні з 2014 року. З того часу організація надала допомогу для понад 700 000 осіб в охоплених конфліктом східних регіонах. Організація підтримує людей, які живуть на сході країни, гарячих точках, водночас підтримує внутрішньо переміщених осіб з усієї України в західних областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям.

Варто зауважити, що приблизно 500 тис. українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 грн в рамках меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Українці, що прихистили вимушених переселенців у своїй оселі, можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста.

До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.