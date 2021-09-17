У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту

Жертвою вибуху в Дніпрі стала прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева

Похорон відбуватиметься на міському кладовищі в Нікополі – рідному місті дівчини

У п’ятницю, 17 вересня, у Дніпрі відбувається церемонія прощання з речницею управління ДСНС у Дніпровській області Дариною Гречіщевою, яка загинула в результаті вибуху автомобіля вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що траурна церемонія прощання пройшла в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

«Сотні містян, колег, волонтерів, друзів не могли стримати сліз. Говорили про те, що поховання прийшлося на День рятівника, і в цьому бачили особливий знак, адже своє життя Дарина присвятила саме цій місії», – йдеться у повідомленні.

Похорон відбуватиметься на міському кладовищі в Нікополі – рідному місті дівчини.

Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

Загиблими виявилися прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух авто як «терористичний акт».

Натомість колега загиблого під час теракту у Дніпрі висунула нову версію причини вибуху