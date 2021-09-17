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    У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту

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    Жертвою вибуху в Дніпрі стала&nbsp;прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева - У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту
    Жертвою вибуху в Дніпрі стала прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева
    фото: ukrinform

    Похорон відбуватиметься на міському кладовищі в Нікополі – рідному місті дівчини

    У п’ятницю, 17 вересня, у Дніпрі відбувається церемонія прощання з речницею управління ДСНС у Дніпровській області Дариною Гречіщевою, яка загинула в результаті вибуху автомобіля вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Зазначається, що траурна церемонія прощання пройшла в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

    «Сотні містян, колег, волонтерів, друзів не могли стримати сліз. Говорили про те, що поховання прийшлося на День рятівника, і в цьому бачили особливий знак, адже своє життя Дарина присвятила саме цій місії», – йдеться у повідомленні.

    Похорон відбуватиметься на міському кладовищі в Нікополі – рідному місті дівчини.

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    У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту
    У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту
    У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту
    У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту
    У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту

    Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

    Загиблими виявилися прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.

    Поліція кваліфікувала вибух авто як «терористичний акт».

    Натомість колега загиблого під час теракту у Дніпрі висунула нову версію причини вибуху

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    Теги: вибух теракт ДСНС Дніпро автомобіль поховання похорон прессекретар
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    У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту