  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вибух&nbsp;автомобіля Nissan Primera стався на проспекті Богдана Хмельницького - У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули
    Вибух автомобіля Nissan Primera стався на проспекті Богдана Хмельницького
    фото: Police Dnipro Region / Facebook

    Як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство

    У середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

    Інформація про вибух надійшла до поліції близько 9 ранку. Інцидент стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули
    У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули
    У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули
    У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули
    У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули

    Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

    Встановлюються всі обставини події. Як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство. Один із загиблих начебто був членом організації «Український легіон».

    Раніше повідомлялося, що поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото).

    Теги: Національна поліція України вибух Дніпро вбивство машини автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули