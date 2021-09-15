У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє людей загинули

Як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство

У середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

Інформація про вибух надійшла до поліції близько 9 ранку. Інцидент стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події. Як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство. Один із загиблих начебто був членом організації «Український легіон».

Раніше повідомлялося, що поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото).