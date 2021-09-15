Поліція кваліфікувала вибух авто у Дніпрі як теракт

Внаслідок вибуху в Дніпрі загинули чоловік та жінка

Особи загиблих попередньо встановили за документами, які знайшли на місці події

Після вибуху автомобіля у місті Дніпро, в якому загинули дві особи, поліція відкрила справу за статтею «терористичний акт». Про це йдеться у заяві на сайті Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці вже встановили, що двоє загиблих в автомобілі – чоловік та жінка.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу – терористичний акт.

Осіб попередньо встановили за документами, які знайшли на місці події.

Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

Як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство. Один із загиблих начебто був членом організації «Український легіон».

Раніше повідомлялося, що поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото).