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    Стали відомі імена жертв теракту в Дніпрі

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    У Дніпрі загинула прессекретарка обласного управління ДСНС Дар'я Гречіщева - Стали відомі імена жертв теракту в Дніпрі
    У Дніпрі загинула прессекретарка обласного управління ДСНС Дар'я Гречіщева
    Фото: mns.gov.ua

    В автомобілі, який сьогодні вибухнув, були чоловік та жінка

    У сьогоднішньому теракті в місті Дніпро загинули прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак. Про це «РБК-Україна» повідомило джерело в правоохоронних органах.

    Джерело уточнило, що вони обидва були в автомобілі, який вибухнув, і загинули від отриманих травм.

    Загиблий ветеран АТО Олексій Кавлак
    Загиблий ветеран АТО Олексій Кавлак

    «Страшна новина для всієї нашої родини рятувальників. Сьогодні близько 09:00 трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева», – заявили у пресслужбі ДСНС, але в самому повідомленні не йдеться, що жінка загинула в теракті.

    Загибла Дар'я Гречіщева
    Загибла Дар'я Гречіщева

    У ДСНС додали, що Дарина була однією з кращих співробітників, а очолюваний нею відділ – одним з найбільш передових, найбільш професійних, потужних серед усіх регіональних пресслужб ДСНС.

    «Дарина була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала всім, хто потребував допомоги. Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Вона була надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою», – згадують друзі.

    Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

    Як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство. Загиблий був членом організації «Український легіон».

    Після вибуху автомобіля у місті Дніпро поліція відкрила справу за статтею «терористичний акт».

    Теги: вибух теракт АТО ДСНС ветеран Дніпро учасники АТО жінка чоловік
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    Стали відомі імена жертв теракту в Дніпрі