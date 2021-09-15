Теракт у Дніпрі: вибух автівки розслідуватиме СБУ

Спецслужба встановлює усі обставини події

Кримінальне провадження щодо вибуху автівки у Дніпрі розслідуватиме Служба безпеки України. Про пресслужба СБУ повідомила в Telegram.

«Слідчі дії ведуться за фактом вибуху легкового автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького, який стався зранку 15 вересня. За наявною інформацією, унаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Це один із членів громадської патріотичної організації, а також речниця ДСНС у Дніпропетровській області, яка на момент вибуху також знаходилася в автомобілі», – зазначено в повідомленні.

У СБУ також підтверджують, що кримінальне провадження відкрито за статтею 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

Загиблими виявилися прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух авто як «терористичний акт».

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