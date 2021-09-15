Теракт у Дніпрі. В «Українському легіоні» прокоментували загибель ветерана

Олексій Кавлак (крайній справа) загинув під час вибуху автомобіля

В організації не бачать зв'язок між трагедією та діяльністю загиблого в «Українському легіоні»

Громадська організація «Український легіон» не пов’язує загибель ветерана АТО Олексія Кавлака із його діяльністю як члена організації. Про це «Главкому» розповів голова «Українського легіону» Олексій Санніков.

За словами керівника організації, у «Легіоні» Кавлак був інструктором із домедичної допомоги, а також із питань безпеки, тож пов’язати його загибель із діяльністю в «Українському легіоні» досить важко.

Також Санніков зазначив, що у приватному спілкуванні Олексій Кавлак останніми днями поводився цілком звичайно, не підозрював про загрозу його життю і не виявляв ніякої стурбованості.

Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

Загиблими виявилися прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух авто як «терористичний акт».

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