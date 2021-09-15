Теракт у Дніпрі. Що відомо про загиблих

Олексій Кавлак та Дар'я Гречіщева загинули на місці внаслідок вибуху автомобіля, що пізніше кваліфікували як терористичний акт

У середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля Nissan у місті Дніпро загинули двоє осіб – Олексій Кавлак та Дар`я Гречіщева. «Главком» з’ясував, ким були загиблі.

Олексій Кавлак

Олексій Кавлак із позивним «Змій» народився у 1977 році в Києві. Мав юридичну освіту, а також кваліфікацію рятівника. До подій Майдану займався бізнесом – мав фірми з фінансового та юридичного супроводу, а також невелику мережу магазинів.

Фото: Олексій Кавлак/Facebook

На початку війни, на прохання знайомого, почав викладати домедичну допомогу у Навчальному центрі «Дівички». У подальшому навчав військових наданню домедичної допомоги у різних підрозділах.

Фото: Олексій Кавлак/Facebook

Також Кавлак був старшим інструктором ГО «Український легіон» із домедичної допомоги, командиром взводу Київської Святошинської роти. Багато разів виїздив для проведення тренінгів у війська та на передову. Брав участь у проєкті із навчання школярів у Донецькій та Луганській областях заходам мінної безпеки, займався патріотичним вихованням та навчанням молоді.

Фото: Олексій Кавлак/Facebook

Дар'я Гречіщева

Капітан служби цивільного захисту Дар'я Гречіщева працювала на посаді начальниці Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Фото: Дар`я Гречіщева/Facebook

За словами колег, Дар'я була однією з найкращих співробітниць ДСНС, а очолюваний нею відділ – одним із найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, намагаючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости… Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю.

Дар'я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги.

Фото: Дар`я Гречіщева/Facebook

Дар'ю Гречіщеву згадують як добру, товариську, компанійську людину, надійного друга і чарівну дівчину.

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