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    Теракт у Дніпрі. Що відомо про загиблих

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    Олексій Кавлак та Дар`я Гречіщева загинули 15 вересня - Теракт у Дніпрі. Що відомо про загиблих
    Олексій Кавлак та Дар`я Гречіщева загинули 15 вересня
    Фото: 5.ua

    Олексій Кавлак та Дар'я Гречіщева загинули на місці внаслідок вибуху автомобіля, що пізніше кваліфікували як терористичний акт

    У середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля Nissan у місті Дніпро загинули двоє осіб – Олексій Кавлак та Дар`я Гречіщева. «Главком» з’ясував, ким були загиблі.

    Олексій Кавлак

    Олексій Кавлак із позивним «Змій» народився у 1977 році в Києві. Мав юридичну освіту, а також кваліфікацію рятівника. До подій Майдану займався бізнесом – мав фірми з фінансового та юридичного супроводу, а також невелику мережу магазинів.

    Фото: Олексій Кавлак/Facebook
    Фото: Олексій Кавлак/Facebook

    На початку війни, на прохання знайомого, почав викладати домедичну допомогу у Навчальному центрі «Дівички». У подальшому навчав військових наданню домедичної допомоги у різних підрозділах.

    Фото: Олексій Кавлак/Facebook
    Фото: Олексій Кавлак/Facebook

    Також Кавлак був старшим інструктором ГО «Український легіон» із домедичної допомоги, командиром взводу Київської Святошинської роти. Багато разів виїздив для проведення тренінгів у війська та на передову. Брав участь у проєкті із навчання школярів у Донецькій та Луганській областях заходам мінної безпеки, займався патріотичним вихованням та навчанням молоді.

    Фото: Олексій Кавлак/Facebook
    Фото: Олексій Кавлак/Facebook

    Дар'я Гречіщева

    Капітан служби цивільного захисту Дар'я Гречіщева працювала на посаді начальниці Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

    Фото: Дар`я Гречіщева/Facebook
    Фото: Дар`я Гречіщева/Facebook

    За словами колег, Дар'я була однією з найкращих співробітниць ДСНС, а очолюваний нею відділ – одним із найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, намагаючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости… Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю.

    Дар'я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги.

    Фото: Дар`я Гречіщева/Facebook
    Фото: Дар`я Гречіщева/Facebook

    Дар'ю Гречіщеву згадують як добру, товариську, компанійську людину, надійного друга і чарівну дівчину.

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    Теги: вибух теракт ЗМІ ДСНС Дніпро Nissan
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    Теракт у Дніпрі. Що відомо про загиблих