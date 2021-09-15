Теракт у Дніпрі. Що відомо про загиблих
Олексій Кавлак та Дар'я Гречіщева загинули на місці внаслідок вибуху автомобіля, що пізніше кваліфікували як терористичний акт
У середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля Nissan у місті Дніпро загинули двоє осіб – Олексій Кавлак та Дар`я Гречіщева. «Главком» з’ясував, ким були загиблі.
Олексій Кавлак
Олексій Кавлак із позивним «Змій» народився у 1977 році в Києві. Мав юридичну освіту, а також кваліфікацію рятівника. До подій Майдану займався бізнесом – мав фірми з фінансового та юридичного супроводу, а також невелику мережу магазинів.
На початку війни, на прохання знайомого, почав викладати домедичну допомогу у Навчальному центрі «Дівички». У подальшому навчав військових наданню домедичної допомоги у різних підрозділах.
Також Кавлак був старшим інструктором ГО «Український легіон» із домедичної допомоги, командиром взводу Київської Святошинської роти. Багато разів виїздив для проведення тренінгів у війська та на передову. Брав участь у проєкті із навчання школярів у Донецькій та Луганській областях заходам мінної безпеки, займався патріотичним вихованням та навчанням молоді.
Дар'я Гречіщева
Капітан служби цивільного захисту Дар'я Гречіщева працювала на посаді начальниці Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
За словами колег, Дар'я була однією з найкращих співробітниць ДСНС, а очолюваний нею відділ – одним із найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, намагаючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости… Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю.
Дар'я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги.
Дар'ю Гречіщеву згадують як добру, товариську, компанійську людину, надійного друга і чарівну дівчину.