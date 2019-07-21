У Львові жінка хотіла проголосувати одразу за десятьох



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Скриньку опломбували і зараз в неї не кидають бюлетені

У комітеті виборців запевнили, що жінка отримала 10 бюлетенів через відсутність досвіду у членів ДВК

У Львові на виборчій дільниці на вулиці Симоненка одній людині видали одразу 10 бюлетенів — жінка заповнила всі та вкинула в урну.

Про це повідомили в комітеті виборців Львівщини, інформує Громадське.

«Через неуважність та відсутність досвіду у членів ДВК, які видавали виборчі бюлетені, жінка отримала на руки десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі (для зручності члени комісії погрупували бюлетені по десять штук), заповнила їх та вкинула у скриньку. Виборчу скриньку, куди була вкинута пачка з 10 бюлетенів, опечатали хоч і з певним запізненням», – повідомили у комітеті.

У Львові виборцю видали одразу 10 бюлетенів — людина заповнила та вкинула в урну всі. Виборчу скриньку опечатали pic.twitter.com/pncglRRp8C — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

Водночас голова дільничної комісії Валентина Матвєєва, де трапився інцидент, заявила, що жінка сама взяла бюлетені зі столу.

«Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і вкинула десять бюлетенів у скриньку для голосування. Скриньку опломбували і зараз в неї не кидають бюлетені. Це була дівчина 1995 року народження», — розповіла вона.

Правоохоронці опитали дівчину та голову комісії.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.