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    Суспільство

    У Львові жінка хотіла проголосувати одразу за десятьох

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    Скриньку опломбували і зараз в неї не кидають бюлетені - У Львові жінка хотіла проголосувати одразу за десятьох
    Скриньку опломбували і зараз в неї не кидають бюлетені

    У комітеті виборців запевнили, що жінка отримала 10 бюлетенів через відсутність досвіду у членів ДВК

    У Львові на виборчій дільниці на вулиці Симоненка одній людині видали одразу 10 бюлетенів — жінка заповнила всі та вкинула в урну.

    Про це повідомили в комітеті виборців Львівщини, інформує Громадське

    «Через неуважність та відсутність досвіду у членів ДВК, які видавали виборчі бюлетені, жінка отримала на руки десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі (для зручності члени комісії погрупували бюлетені по десять штук), заповнила їх та вкинула у скриньку. Виборчу скриньку, куди була вкинута пачка з 10 бюлетенів, опечатали хоч і з певним запізненням», – повідомили у комітеті. 

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    Водночас голова дільничної комісії Валентина Матвєєва, де трапився інцидент, заявила, що жінка сама взяла бюлетені зі столу. 

    «Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і вкинула десять бюлетенів у скриньку для голосування. Скриньку опломбували і зараз в неї не кидають бюлетені. Це була дівчина 1995 року народження», — розповіла вона. 

    Правоохоронці опитали дівчину та голову комісії.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці

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