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У храмі на Тернопільщині п’ятий рік мироточить ікона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У храмі на Тернопільщині п’ятий рік мироточить ікона
Ікону Ростислав Смірнов привіз з Афону
фото: suspilne.media

Ікона перший раз замироточила 8 червня 2018 року, коли перед нею молився онкохворий священник

У Паломницькому центрі Матері Божої у Монастириськах на Тернопільщині п’ятий рік мироточить ікона «Всецариці». Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповів настоятель храму Ростислав Смірнов. За його словами, в Україні це єдиний випадок такого тривалого мироточення ікон.

Паломницький центр розташований в урочищі «Святогірське». Ростислав Смірнов служить тут настоятелем 10 років. Він розповів, що в 14 столітті на горі був чоловічий монастир.

Ростислав Смірнов, настоятель храму
Ростислав Смірнов, настоятель храму
фото: suspilne.media

«Це давнє святе місце почалося з джерела. Висота гори – 365 метрів. На жаль, монастир довго не проіснував, як і інші монастирі і церкви тут. Монастир спалили татари. Після цього його не відбудовували».

Довкола монастиря збудували місто.

«Люди в пам’ять про те, що тут був монастир, зберегли назву і дали її місту. Тому Монастириська походить від того, що був монастир. Тому тут ми почали розбудовувати святиню», – говорить Ростислав Смірнов.

У листопаді минулого року новозбудований храм освятили і встановили ікону Матері Божої «Всецариці».

Ікона Матері Божої «Всецариці», яка мироточить
Ікона Матері Божої «Всецариці», яка мироточить
фото: suspilne.media

«У храмі мироточить ікона. Цю ікону я привіз у 2017 році зі святої гори Афон. Це півострів у Греції. Там є 20 монастирів, де постригають монахів з усього світу. Навіть з України є багато монахів. І в одному з монастирів, який називається Ватопед, була чудотворна ікона Матері Божої «Всецариця», яка зцілює людей від раку.

Коли я про цю ікону дізнався, то дуже захотів привезти бодай її копію. Монахи розповідають, що навіть копії, тобто ікони, написані пізніше, прикладені до оригіналу, отримують ту саму благодать, що й первообраз. Я мав велике бажання, щоб ікону «Всецариці» прикласти до цієї оригінальної ікони. Її освятили на Афоні, вона отримала благословення відомих старців», – розповів Ростислав Смірнов.

Храм, у якому розміщена ікона
Храм, у якому розміщена ікона
фото: suspilne.media

Уперше ікона замироточила за рік після того, як настоятель храму привіз її до Монастириськ:

«Ікона перший раз замироточила 8 червня 2018 року онкохворому священнику, який приїхав до нас зі своєю сім’єю. Коли він молився перед цим образом, в якийсь момент по склі ікони почало стікати два потічки мира, тобто, така консистенція олії, яка має приємний ванільний аромат».

Капсула з миром
Капсула з миром
фото: suspilne.media

Ікона продовжує мироточити п’ятий рік.

«З одного боку є два потічки мира, вони стікають зверху ікони. Ми підклали бинт, щоби він впитував оте миро, щоби зберегти цей єлей. У 2020-му році під час ковіду, коли ікона знов замироточила, з тих самих місць знов потекло миро. Але воно вже не світлого янтарного кольору, а темно-коричневого. За кольором дуже нагадувало колір крові. Тут є капсула, в яку ми вмонтували оцю ватку з миром, яке витекло під час ковіду. Воно темно-коричневого кольору, нагадує запечену кров. У наші дні це миро на іконі зберігається, воно не висихає».

Факт мироточення ікони засвідчили у Декреті Єпархіального управління Бучацької єпархії УГКЦ.

Доцент кафедри фізики ТНТУ імені Івана Пулюя Юрій Скоренький прокоментував явище мироточення ікон.

«Надприродні явища і факти не лежать в царині фізики, хімії, біології чи інших наук, тому пояснення ми не просто не дамо, чому мироточить ікона, ми його навіть не шукаємо. Це є чудо і воно за означенням лежить поза межами наук, що вивчають природу.

Хоч для того, аби вважати якесь явище чудом, церква проводить детальний комплекс досліджень. Приміром, Туринську плащаницю просвітлювали променями, досліджували біохімічними, біофізичними методами.

Коли такі дослідження необхідні, священники знають, до кого звернутися. Так само, як серед науковців є люди віруючі, так само представники церкви використовують досягнення науки», – сказав Юрій Скоренький.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня весь християнський світ відзначає Великдень. Українці традиційно вирушили до храмів зі святковими кошиками. Мешканці Києва прийшли до церкви разом з дітьми, друзями, батьками. Несли кошики, прикрашені вишитими рушниками та свічками. До кошиків крім паски і яєць, кладуть м'ясо, сало, хрін та сіль.

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Теги: церква українці місто Тернопільщина

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