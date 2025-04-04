Любив музику, мріяв навчатися в університеті. Згадаймо Георгія Денисова-Товта

Денисов-Товт мріяв повторно вступити до Львівського національного університету імені Івана Франка і вивчати політологію та соціологію

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Денисова-Товта.

29 березня 2025 року, захищаючи Україну від російських загарбників, поліг воїн зі Львова, 25-річний Георгій Денисов-Товт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Георгій Денисов-Товт народився 20 листопада 1999 року у Львові. Навчався у Ліцеї №45 Львівської міської ради. Здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Впродовж останнього періоду працював Георгій у ресторанній сфері міста Львова. Жив своєю справою, у вільний час також активно захоплювався футболом – був затятим уболівальником ФК «Ліверпуль».

Молодий чоловік любив музику, вивчав історію та обожнював читати.

Денисов-Товт мріяв повторно вступити до Львівського національного університету імені Івана Франка і вивчати політологію та соціологію.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Георгій Денисов-Товт став на захист Батьківщини від російських загарбників до лав 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Георгій Денисов-Товт мріяв повторно вступити до Львівського національного університету імені Івана Франка і вивчати політологію та соціологію фото: Львівська міська рада

29 березня 2025 року життя захисника України Георгій Денисова-Товта обірвалося.

Поховали воїна на Личаківському кладовищі у Львові.

У Георгія Денисова-Товта залишилися батьки та молодша сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.