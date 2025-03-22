Молодший син воїна народився через п'ять місяців після загибелі тата. Згадаймо Валерія Скрипку

Побратими пам’ятають Лєшого як веселу та енергійну людину, хорошого друга і надійного товариша

Солдат Валерій Скрипка посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Скрипку.

Гранатометник Валерій Скрипка загинув 19 березня 2022 року під час оборони Київської області, він отримав множинні осколкові поранення біля села Мощун. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Платформу пам’яті «Меморіал».

Валерій Скрипка народився 17 листопада 1977 року у Києві. Після закінчення загальноосвітньої школи навчався у Фаховому коледжі геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Солдат Скрипка посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня фото: Київська міська військова адміністрація

З початку російсько-української війни брав участь в АТО на сході України у складі 54-ій окремій механізованій бригаді, зокрема, в боях на Світлодарській дузі 2016 року та на всій території АТО/ООС. Обіймав військову посаду стрільця-гранатометника. Побратими пам’ятають його як веселу та енергійну людину, хорошого друга і надійного товариша.

Після повернення з ротації багато працював, щоб забезпечити родину. Наприкінці 2021 року дізнався, що подружжя очікує на другу дитину, що його дуже зраділо.

23 лютого 2022 року оголосили збір резервістів. Лєший планував повернутися до побратимів у 54-ку. Однак наступного дня вже почалася повномасштабна війна, тому його направили до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Разом зі співслужбовцями брав участь в обороні Київщини.

Гранатометник Валерій Скрипка загинув 19 березня 2022 року під час оборони Київської області. Він отримав множинні осколкові поранення біля села Мощун Бучанського району на Київщині.

Поховали військовослужбовця на Берковецькому цвинтарі у рідному Києві.

У загиблого залишилася дружина Наталія та двоє синів: Олександр і Дамір. Молодший син народився через п'ять місяців після загибелі тата.

Валерій Скрипка нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (2022, посмертно) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.