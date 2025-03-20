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Столичні комунальники демонтували кіоски біля станції метро «Героїв Дніпра» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичні комунальники демонтували кіоски біля станції метро «Героїв Дніпра» (фото)
Одразу після демонтажу територію очистили від будівельного сміття та залишків фундаменту
фото: «Київблагоустрій»

За словами комунальників,ці об’єкти викликали численні скарги мешканців  

В Оболонському районі Києва, біля станції метро «Героїв Дніпра», комунальники міста демонтували дев'ять тимчасових споруд, у яких закінчився термін дії дозвільної документації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Як зазначається, ці об’єкти викликали численні скарги мешканців через систематичне накопичення сміття на прилеглій території та занедбаний вигляд конструкцій, що псували вигляд міського простору.

За словами комунальників, демонтажні роботи були масштабними: загальна площа об’єктів перевищувала 200 квадратних метрів.

«Для їхнього переміщення залучили кілька демонтажних бригад та спеціалізовану комунальну техніку. Деякі конструкції довелося розбирати вручну через їх незадовільний технічний стан», – повідомили комунальники.

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В Оболонському районі Києва, біля станції метро «Героїв Дніпра», комунальники міста демонтували дев'ять тимчасових споруд
фото: «Київблагоустрій»

Одразу після демонтажу територію очистили від будівельного сміття та залишків фундаменту. 

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київблагоустрій» показало п'ять найбільш занедбаних столичних кіосків. Вони роками псували вигляд міста й були демонтовані для впорядкування міського простору. Як зазначили у комунальному підприєстві, серед останніх прикладів – п’ять кіосків, які роками псували загальну картину міста. Це напівзруйновані дерев'яні конструкції, іржаві металеві каркаси, розбиті вітрини, хаотичні рекламні наліпки та вицвілі вивіски. Комунальники запевнили, що робота у цьому напрямку триватиме і попереду ще багато позитивних змін.

До слова, на столичному Хрещатику зник останній кіоск з продажу преси

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Теги: місто Київ місцева влада МАФи благоустрій

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