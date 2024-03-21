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21 березня – Всесвітній день домашнього господарства. Чому заборонено прати білизну?

Ірина Луцак
glavcom.ua
21 березня – Всесвітній день домашнього господарства. Чому заборонено прати білизну?
За повір'ям, якщо цього дня з берези виходить багато соку – влітку буде багато дощів
фото з відкритих джерел

Цього дня наші предки намагалися бути якомога обережнішими з водою. За прикметами, особливо важливо сьогодні відмовитися від прання білизни – інакше сон буде після такого поганим

21 березня по всьому світу відзначають День лісів, День домашнього господарства та День поезії. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила. Також у наших предків існувало цікаве повір'я, пов'язане з цим днем. Потрібно було підійти до криниці, нахилитися і тричі прокричати. Так робили, щоб фінансові справи пішли вгору.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: пливуть сині хмари — буде тепла і дощова погода;
  • вже чутно грім — рік буде врожайним;
  • з берези виходить багато соку — влітку буде багато дощів;
  • з'явилися комарі — чекайте на швидке потепління.

Що не можна робити 21 березня

Дуже важливо відмовитися цього дня від прання білизни — сон буде після такого поганим. Взагалі наші предки намагалися бути якомога обережнішими з водою. Не рекомендовано дивитися на небо, щоб ненароком не побачити зірку, що падає. Це на нещастя.

Всесвітній день домашнього господарства

Свято було започатковане Міжнародною федерацією домашнього господарства ще 1982 року. Але щорічну тему почали обирати лише від 2002 року. Головна мета цього дня поширити обізнаність про домашнє господарство і грамотку економіку.

Церковне свято

21 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила. Він був учнем апостола Петра і саме від нього отримав посаду єпископа на острові Сицилія. Був благочестивим, допомагав бідним, зцілював хворих, за що отримав від Господа дар дивотворення. Помер Кирило в глибокій старості, а його тіло було поховане на острові. Кажуть, що біля його могили ще довгий час творилися різні дива.

Міжнародний день лісів

21 березня – Всесвітній день домашнього господарства. Чому заборонено прати білизну? фото 1

Свято було створене за ініціативи ООН 28 листопада 2012 року через значні втрати лісових насаджень (близько 13 мільйонів гектарів на рік). Головною метою цього дня є підвищення обізнаності про цінність лісів та дерев, заклик до створення різноманітних заходів для їхнього захисту.

Всесвітній день гіпнопологів

21 березня – Всесвітній день домашнього господарства. Чому заборонено прати білизну? фото 2

Дата свята була обрана не випадково, адже це — перший день астрономічної весни. Він є символом починань та відродження. Свято присвячене підвищенню обізнаності про гіпнопологи та їхні переваги для малят та мам. Гіпнопологи — спеціальна програма підготовки до пологів, у якій акцент робиться на природний пологах. Вона навчає різним методам самонавіювання для боротьби зі страхом і болем під час пологів.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

21 березня – Всесвітній день домашнього господарства. Чому заборонено прати білизну? фото 3

Подія була створена ООН 26 жовтня 1966 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1960 року пройшла демонстрація в Південно-Африканській республіці, під час якої поліцейські вбили 69 мирних людей. Головна мета події полягає у залученні суспільства до поваги і толерантності один до одного.

Міжнародний день лялькаря

21 березня – Всесвітній день домашнього господарства. Чому заборонено прати білизну? фото 4

Творче професійне свято, яке було створене 2002 року за ініціативи Дживадо Золфагаріхо. Саме від майстерності лялькаря залежить успіх вистави та атмосфера, яка буде панувати під час неї. Театр ляльок є давнім мистецтвом. В Україні ж перший з'явився в Чернігові 1921 року.

Міжнародний день людини з синдромом Дауна

Подія була створена за ініціативи Європейської асоціації синдрома Дауна 2006 року. Дату обрали невипадково, вона розшифровується як причина виникнення синдрому (три 21 хромосоми — 21.03). Синдром Дауна є вродженою генетичною патологією, яка була відкрита 1866 року Джоном Дауном. У таких людей дуже відрізняється світоприйняття, вони повільніше розвиваються, але дуже талановиті та добрі.

Всесвітній день поезії

Свято було встановлено за ініціативи ЮНЕСКО для того, щоб пропагувати мистецтво поезії, підтримати мовне різноманіття та сприяти дрібним видавництвам.

Іменини

Які сьогодні іменини: Антон, Афанасій, Яків, Кирило, Филимон, Федір.

Талісманом людини, народженої 21 березня, є сардонікс. Належить до групи халцедонів. Часто можна зустріти народну назву "помаранчевий агат". Сардонікс здавна вважався каменем, який дарує мужність та силу.

Цього дня народилися:

1941 рік — український різьбяр і живописець Павло Волик;
1955 рік — українська письменниця, головна директорка журналу "Соняшник" Леся Воронина;
1987 рік — підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Володимир Торшин.

Теги: свята Україна весна

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