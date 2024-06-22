Z-священники намагалися наблизити перемогу Росії, літаючи з іконами

Повітряна Хресна хода відбулася завдяки підтримці нового міністра оборони Росії Андрія Білоусова

Російські священники облетіли кордони Росії та Білорусі з молитовним співом, іконами та мощами. Вони кілька днів поспіль піднімалися в повітря, щоб «освятити кордони Росії огороджувальною молитвою проти атакуючого нас неонацизму і сатанізму, підняти дух у військовому середовищі, випросити обдарування Перемоги і припинення кровопролиття». Про це інформує Telegram-канал «Християни проти війни».

Серед учасників хресної ходи були ієромонах Василь із Вознесенського подвір'я Троїце-Сергієвої лаври та ієромонах Макарій – активні учасники війни в Україні. Повітряна Хресна хода відбулася завдяки підтримці нового міністра оборони Росії Андрія Білоусова.

Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, під час повітряного хресного ходу розпочалося мироточення ікони Велике Знамення. Тож «перемога не за горами», але чия – питання.

Нагадаємо, очільник Російської православної церкви патріарх Кирило отримав завдання переконати світову релігійну громадськість у тому, що не Росія чинить криваві злочини, а Україна порушує міжнародні принципи у сфері релігійної свободи.

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України, «благословив» нового міністра оборони Андрія Бєлоусова.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони». Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України та цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів.