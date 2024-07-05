У Києві попрощалися з казахським журналістом Айдосом Садиковим (фото)

З 2014 року Садиков і його дружина-журналістка жили в Україні в статусі біженців

Айдос боровся за життя 13 днів, але помер у лікарні

У Києві відбулося прощання із казахським журналістом Айдосом Садиковим, на якого скоїли замах в Києві.

Замах стався 18 червня у дворі будинку в Шевченківському районі Києва, де Садиков жив із дружиною. Підозрювані – двоє громадян Казахстану, Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв.

Айдос боровся за життя 13 днів, але помер у лікарні.

Прощання і Жаназа-намаз пройшло в мечеті «Бірлік»у селі Чайки, а поховали Айдоса на мусульманському кладовищі у Київській області.

На похоронах були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, вдень 18 червня в Шевченківському районі Києва невідомий стріляв у Садикова. За даними Нацполіції, до припаркованого на вулиці В. Ярмоли авто, у якому журналіст перебував з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка не зазнала поранень.

Київська міська прокуратура згодом повідомила, що за фактом замаху на умисне вбивство казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова розпочато досудове розслідування.

Журналіст перебував у реанімації у важкому стані, йому стріляли в голову. Його дружина впевнена, що до замаху на Айдоса причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

У свою чергу президент Казахстану заявив, що його країна готова долучитися до розслідування нападу на казахського журналіста Айдоса Садикова в Києві.

21 червня стало відомо, що поліція знайшла ймовірних виконавців замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану — 33-річний Мейрам Каратаєв і 36-річний Алтай Жаканбаєв.

Їх оголосили в міжнародний розшук. Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон з Молдовою.

22 червня 36-річний Алтай Жаканбаєв, якого підозрюють у замаху, сам здався правоохоронним органам Казахстану.

28 червня голова Сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного в замаху на казахського опозиціонера.

У ніч проти 2 липня Айдос Садиков помер у лікарні. Того ж дня пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що правоохоронці змінять статтю для підозрюваних із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Раніше Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування на своїй батьківщині. У 2010 році його засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у нібито «хуліганстві», а звільнили у 2012-му. Садиков займався активною громадською діяльністю, влаштовував акції протесту, був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОСДП) «Азат».

З 2014 року Садиков і його дружина-журналістка жили в Україні в статусі біженців.

Айдос і Наталія Садикови разом вели власний ютуб-канал «Бәсе», на якому, зокрема, критикували владу Казахстану та олігархів. Айдос Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за так зване «розпалювання ворожнечі».