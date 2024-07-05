Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Києві попрощалися з казахським журналістом Айдосом Садиковим (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві попрощалися з казахським журналістом Айдосом Садиковим (фото)
З 2014 року Садиков і його дружина-журналістка жили в Україні в статусі біженців
фото: Радіо Свобода

Айдос боровся за життя 13 днів, але помер у лікарні

У Києві відбулося прощання із казахським журналістом Айдосом Садиковим, на якого скоїли замах в Києві.

Замах стався 18 червня у дворі будинку в Шевченківському районі Києва, де Садиков жив із дружиною. Підозрювані – двоє громадян Казахстану, Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв.

Айдос боровся за життя 13 днів, але помер у лікарні.

Прощання і Жаназа-намаз пройшло в мечеті «Бірлік»у селі Чайки, а поховали Айдоса на мусульманському кладовищі у Київській області.

На похоронах були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, вдень 18 червня в Шевченківському районі Києва невідомий стріляв у Садикова. За даними Нацполіції, до припаркованого на вулиці В. Ярмоли авто, у якому журналіст перебував з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка не зазнала поранень.

Київська міська прокуратура згодом повідомила, що за фактом замаху на умисне вбивство казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова розпочато досудове розслідування.

Журналіст перебував у реанімації у важкому стані, йому стріляли в голову. Його дружина впевнена, що до замаху на Айдоса причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

У свою чергу президент Казахстану заявив, що його країна готова долучитися до розслідування нападу на казахського журналіста Айдоса Садикова в Києві.

21 червня стало відомо, що поліція знайшла ймовірних виконавців замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану — 33-річний Мейрам Каратаєв і 36-річний Алтай Жаканбаєв.

Їх оголосили в міжнародний розшук. Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон з Молдовою. 

22 червня 36-річний Алтай Жаканбаєв, якого підозрюють у замаху, сам здався правоохоронним органам Казахстану.

28 червня голова Сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного в замаху на казахського опозиціонера.

У ніч проти 2 липня Айдос Садиков помер у лікарні. Того ж дня пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що правоохоронці змінять статтю для підозрюваних із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Раніше Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування на своїй батьківщині. У 2010 році його засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у нібито «хуліганстві», а звільнили у 2012-му. Садиков займався активною громадською діяльністю, влаштовував акції протесту, був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОСДП) «Азат».

З 2014 року Садиков і його дружина-журналістка жили в Україні в статусі біженців.

Айдос і Наталія Садикови разом вели власний ютуб-канал «Бәсе», на якому, зокрема, критикували владу Казахстану та олігархів. Айдос Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за так зване «розпалювання ворожнечі».

Теги: Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Главком» провів розмову з очільником Архіву СБУ України Андрієм Когутом безпосередньо в одному зі сховищ
Розсекречена історія Голодомору. Нові деталі справи «Особняк»
10 червня, 15:07
Сплутавши іншого мисливця з диким кабаном, обвинувачений вистрелив у нього з рушниці
Убив свого друга під час полювання: на Прикарпатті мисливець уник покарання
6 червня, 08:46
13 червня у Вінниці 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу
Стрілянина у Вінниці: поранена померла у лікарні
14 червня, 12:19
Депортація кримськотатарського населення розпочалася о 3 годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВС
Депортація кримських татар. Архів СБУ уточнив, де росіяни сховали нерозсекречену інформацію
11 червня, 14:00
За вбивство голубів проголосувало близько 53% учасників референдуму
У німецькому Лімбурзі нашестя голубів: містяни обрали жорстокий метод, як цьому протидіяти
13 червня, 03:22
Щонайменше 50 атлетів загинули внаслідок воєнних злочинів російських окупаційних військ
Україна розслідує майже 30 воєнних злочинів, пов'язаних зі смертю спортсменів
24 червня, 18:37
За інформацією місцевого медіа «Свої. Кривий Ріг», 10-річну Дарину Шаповал могла вбити власна матір
У Кривому Розі знайдена мертвою десятирічна дівчинка
23 червня, 09:50
У 2010 році WikiLeaks та Джуліан Ассанж привернули увагу публіки з усього світу
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
26 червня, 06:03
Наріман Джелял повернувся до Києва
Україна повернула з полону заступника голови Меджлісу: перші кадри
29 червня, 08:59

Суспільство

У Києві попрощалися з казахським журналістом Айдосом Садиковим (фото)
У Києві попрощалися з казахським журналістом Айдосом Садиковим (фото)
Рекордна спека в Україні: де вже наступного тижня очікується до 40-41°
Рекордна спека в Україні: де вже наступного тижня очікується до 40-41°
«Довгих шість років розлуки»: донька Олени Пех розповіла про зустріч з мамою
«Довгих шість років розлуки»: донька Олени Пех розповіла про зустріч з мамою
Рівно 10 років тому були звільнені Краматорськ і Слов’янськ: як це було
Рівно 10 років тому були звільнені Краматорськ і Слов’янськ: як це було
Напад на військовослужбовця ТЦК у Ворохті: стало відомо про стан потерпілого
Напад на військовослужбовця ТЦК у Ворохті: стало відомо про стан потерпілого
Сирський, Буданов, Жадан. Про кого найчастіше читають у Вікіпедії (графіка)
Сирський, Буданов, Жадан. Про кого найчастіше читають у Вікіпедії (графіка)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW
20K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
6137
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Сьогодні, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Сьогодні, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua