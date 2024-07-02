У Києві після замаху помер казахський опозиційний журналіст Садиков

Тринадцять днів після замаху Айдос Садиков боровся за життя у реанімації

У вівторок, 2 липня, у лікарні Києва помер казахський опозиційний діяч та журналіст Айдос Садиков, на якого було скоєно замах. Про це повідомила його дружина Наталія Садикова у Facebook.

«Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва», – написала Наталія Садикова.

Як відомо, 18 червня 2024 року у Києві двоє осіб вчинили замах на вбивство громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця. Правоохоронці встановили нападників на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Республіки Казахстан, їх оголошено в міжнародний розшук.

Дружина Айдоса Садикова Наталія заявляла, що до замаху на її чоловіка причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Айдос Садиков – казахський опозиційний активіст і журналіст. Політичну карʼєру він почав у 2005 році, коли очолив актобський відділ опозиційної партії «Справжній Ак жол». У 2010 році Садиков вийшов з партії через те, що, за його ж словами, її лідери вважали його надто радикальним і некерованим. Він заснував опозиційний громадський рух «Гастат». Згодом став співголовою соціал-ліберальної партії «Жусан». За 20 років політичного активізму проти Садикова відкрили щонайменше пʼять кримінальних справ. Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

фото: Aydos Sadykov/Facebook

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло в день нападу, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з казахстанського Актобе після порушення проти Наталії кримінальної справи за заявою ексдепутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту визнав наклепницьким матеріал про нього, який, за його твердженням, був написаний Садиковою і опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом. В Україні Садикови отримали статуси біженців.

Подружжя Садикових із дітьми фото: Natalya Sadykova/Facebook

Крім того, Айдос Садиков на батьківщині зазнавав кримінального переслідування. У 2010 році його засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «хуліганстві», вийшов на свободу у 2012-му. Кримінальну справу Садиков і його прихильники назвали сфабрикованою.

фото: Aydos Sadykov/Facebook

Айдос Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту. Він був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії «Азат», після виходу з партії намагався створити опозиційний громадський рух «Гастат» і незалежну профспілку на підприємствах нафтовидобувної китайської компанії «СНПС-Актобемунайгаз».