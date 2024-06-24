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Україна розслідує майже 30 воєнних злочинів, пов'язаних зі смертю спортсменів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна розслідує майже 30 воєнних злочинів, пов'язаних зі смертю спортсменів
Щонайменше 50 атлетів загинули внаслідок воєнних злочинів російських окупаційних військ
фото з відкритих джерел

Станом на 24 червня 2024 року кількість загиблих українських спортсменів і тренерів унаслідок повномасштабної війни РФ проти України сягнула 479 осіб

Правоохоронці розслідують 29 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, унаслідок яких загинули українські спортсмени. Про це повідомив перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко, передає «Інтерфакс-Україна».

«На цей момент від початку повномасштабного вторгнення ми маємо 50 жертв серед наших спортсменів та розслідуємо 29 кримінальних проваджень», – сказав він.

Зазначається, що на даний час п'ятьом окупантами вже повідомлено про підозру у вчиненні таких злочинів.

«На жаль, весь масштаб злочинів РФ ми зможемо зрозуміти лише після деокупації. Ми можемо лише здогадуватися, що наразі відбувається на тимчасово окупованій території нашої держави. Беручи до уваги, що спортсмени люди активні, займають проукраїнську позицію, тому й стають першими жертвами агресора», – наголосив Хоменко.

За словами заступника генпрокурора, першим засобом для притягнення до відповідальності російських злочинців є національне законодавство України (майже 90% проваджень скеровують до національних судів).

Як зазначив Хоменко, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знищено або зруйновано 166,2 тис. цивільних об'єктів: 134,1 тис. житлових будинків, 3,3 тис. навчальних закладів, 770 закладів охорони здоров'я та 6,3 тис. об'єктів мереж і комунікацій.

За результатами розслідувань обстрілів цивільної інфраструктури 48 російським військовим повідомлено про підозру, 21 особі висунуто обвинувачення, а дев'ятьох засуджено за воєнні злочини.

Як повідомлялося, станом на 24 червня 2024 року кількість загиблих українських спортсменів і тренерів унаслідок повномасштабної війни РФ проти України сягнула 479 осіб (військові та цивільні). З початку повномасштабного вторгнення РФ проти України зруйновано та пошкоджено 518 об'єктів спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, відомий український паверліфтер і стронгмен Олександр Білоконь загинув на війні проти російських окупантів

Раніше у боях за Україну загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач.

До слова, Міністерство молоді та спорту України, разом з Національним олімпійським комітетом та Федерацією дзюдо України, вимагає відсторонити російських та білоруських атлетів, що підтримують війну, від участі в Олімпійських іграх.

Відповідний лист до МОК та Міжнародної федерації дзюдо підписали очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт та президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

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Теги: російські спортсмени війна окупанти Офіс Генерального прокурора вбивство

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