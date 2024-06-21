Нападників на казахського журналіста оголошено в міжнародний розшук
Зловмисники втекли з України, перетнувши польсько-український кордон
Двох громадян Казахстану, які підозрюються у скоєнні замаху на вбивство журналіста Айдоса Садикова, оголошено в міжнародний розшук. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зокрема, замах на громадянина Казахстану стався 18 червня у Шевченківському районі столиці, неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною.
За словами правоохоронців, двоє чоловіків ретельно спланували вбивство журналіста, який має в Україні статус біженця.
«Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль», – йдеться в повідомленні.
Фігуранти замаху на вбивство казахського журналіста Айдоса Садикова – двоє громадян Казахстану – оголошені у міжнародний розшук— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 21, 2024
Слідчі оголосили їм про підозру за заочною процедурою за ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
📷Національна поліція pic.twitter.com/LhLVrfbZRk
У день скоєння злочину, один з підозрюваних підійшов до машини постраждалого, зробив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони залишили місце злочину.
Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови.
Голосіївським районним судом міста Києва двом громадянам Казахстану заочно обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці встановили нападників на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Республіки Казахстан.
Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков.
Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.
У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».
Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.
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