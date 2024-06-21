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Нападників на казахського журналіста оголошено в міжнародний розшук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нападників на казахського журналіста оголошено в міжнародний розшук
Двох громадян Казахстану спланували вбивство журналіста
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Зловмисники втекли з України, перетнувши польсько-український кордон

Двох громадян Казахстану, які підозрюються у скоєнні замаху на вбивство журналіста Айдоса Садикова, оголошено в міжнародний розшук. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зокрема, замах на громадянина Казахстану стався 18 червня у Шевченківському районі столиці, неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною.

На громадянина Казахстану стався 18 червня у Шевченківському районі столиці
На громадянина Казахстану стався 18 червня у Шевченківському районі столиці
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

За словами правоохоронців, двоє чоловіків ретельно спланували вбивство журналіста, який має в Україні статус біженця.

«Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль», – йдеться в повідомленні.

У день скоєння злочину, один з підозрюваних підійшов до машини постраждалого, зробив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони залишили місце злочину.

Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови.

Машина зловмисників
Машина зловмисників
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Голосіївським районним судом міста Києва двом громадянам Казахстану заочно обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці встановили нападників на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Республіки Казахстан.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков. 

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.

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Теги: Україна кордон напад журналіст Казахстан Молдова

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Кримінал

Нападників на казахського журналіста оголошено в міжнародний розшук
Нападників на казахського журналіста оголошено в міжнародний розшук
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